5 जून को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा धमाका, ‘पेद्दी’ से ‘है जवानी तो इश्क होना है’ तक; ये फिल्में थिएटर्स में होंगी रिलीज

Movies Releasing On Theatres: जून 2026 का पहला सप्ताह बेहद खास होने वाला है. सिनेमाघरों में कई फिल्में दस्तक दे रही हैं. इस लिस्ट में बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्में शामिल हैं. राम चरण और जाह्नवी कपूर की फिल्म ‘पेद्दी’ के साथ-साथ वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की ‘है जवानी तो इश्क होना है’ और बॉबी देओल की ‘बंदर’ जैसी हिंदी फिल्में भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं. देखें लिस्ट.