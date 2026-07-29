Jumanji Open World Trailer Out: इस बार गेम नहीं असल जिंदगी में आया Jumanji! नए खतरों के साथ लौटी ड्वेन-केविन की जोड़ी

Jumanji Open World Trailer Out: लंबे इंतज़ार के बाद, आखिरकार Jumanji: Open World का ट्रेलर सामने आ गया है, जिससे फ़ैन्स को इस एडवेंचर-कॉमेडी फ़्रैंचाइज़ी के अगले चैप्टर की झलक मिली है. कहा जा रहा है कि यह Jumanji का आखिरी पार्ट होगा. ड्वेन जॉनसन की मुख्य भूमिका वाली इस फ़िल्म में केविन हार्ट, जैक ब्लैक और कैरेन गिलन की वापसी हो रही है. इसे जेक कसदान ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पिछली दो रीबूट फ़िल्में भी डायरेक्ट की थीं.