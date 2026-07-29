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Jumanji Open World Trailer Out: इस बार गेम नहीं असल जिंदगी में आया Jumanji! नए खतरों के साथ लौटी ड्वेन-केविन की जोड़ी

Jumanji Open World Trailer Out: लंबे इंतज़ार के बाद, आखिरकार Jumanji: Open World का ट्रेलर सामने आ गया है, जिससे फ़ैन्स को इस एडवेंचर-कॉमेडी फ़्रैंचाइज़ी के अगले चैप्टर की झलक मिली है. कहा जा रहा है कि यह Jumanji का आखिरी पार्ट होगा. ड्वेन जॉनसन की मुख्य भूमिका वाली इस फ़िल्म में केविन हार्ट, जैक ब्लैक और कैरेन गिलन की वापसी हो रही है. इसे जेक कसदान ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने पिछली दो रीबूट फ़िल्में भी डायरेक्ट की थीं.


By: Heena Khan | Last Updated: July 29, 2026 11:16:56 AM IST

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Jumanji: Open World का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत जाने-पहचाने ग्रुप के साथ होती है जो एक ऐसे संकट का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि अब खतरा सिर्फ़ गेम तक सीमित नहीं है.

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असल दुनिया में आया Jumanji

इस बार, खिलाड़ियों के गेम में जाने के बजाय, Jumanji असल दुनिया में आ गया है, जिससे आम सड़कों पर जंगली जीव और अफरा-तफरी फैल गई है.

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ड्वेन जॉनसन का किरदार

लगभग तीन मिनट के इस प्रीव्यू से यह भी संकेत मिलता है कि वापस लौटने वाले हीरो - जिनमें ड्वेन जॉनसन का किरदार डॉ. स्मोल्डर ब्रेवस्टोन भी शामिल है - "डेमो मोड" (जैसा कि फ़िल्म में बताया गया है) में फंसने के बाद ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं.

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ट्रेलर का कैप्शन

ट्रेलर को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया: "एक. आखिरी. गेम. आखिरी काउंटडाउन शुरू हो गया है. #Jumanji: Open World का नया ट्रेलर देखें - सिर्फ़ क्रिसमस के दिन सिनेमाघरों में."

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Jumanji: Open World के बारे में

फ़िल्म की कास्ट में डैनी डेविटो, निक जोनास, ऑक्वाफ़िना, एलेक्स वोल्फ़, मॉर्गन टर्नर, सेर'डेरियस ब्लेन, मैडिसन आइसमैन, राइस डार्बी, मारिन हिंकल, बेबे न्यूविर्थ और लैमोर्न मॉरिस भी अहम भूमिकाओं में हैं. इस चैप्टर में नए चेहरे भी शामिल हो रहे हैं, जिनमें बर्न गोरमन, डैन हिल्डेब्रांड और जैक ज्यूक्स शामिल हैं.

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फ़्रैंचाइज़ी की चौथी फ़िल्म

Jumanji: Open World इस फ़्रैंचाइज़ी की चौथी फ़िल्म है, जो Jumanji: Welcome to the Jungle (2017) और Jumanji: The Next Level (2019) के बाद आई है.

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