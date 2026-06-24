नया महीना, नए नियम! आधार से लेकर LPG सिलेंडर तक, 1 जुलाई को होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव
July 2026 Rules Change: भारत में जुलाई 2026 की शुरुआत के साथ कई नए नियम लागू होने वाले हैं. आधार अपडेट से लेकर रेलवे फाइन और LPG गैस सब्सिडी तक, हर नागरिक को इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है.
जुलाई 2026 में क्या होने वाले हैं भारत में बदलाव
हर महीने की तरह, जुलाई की शुरुआत में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं. अगर आप काम करते हैं, ट्रेन से सफ़र करते हैं, या बैंक और सरकारी सर्विस का फ़ायदा उठाते हैं, तो यह जानकारी आपके काम की है. आइए जानते हैं कि 1 जुलाई से कौन से नियम बदल रहे हैं.
जुलाई 2026 में आधार कार्ड और ईमेल ID अपडेट पर मिलेगी राहत
यूनिक आइडेंटिफ़िकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (UIDAI) ने बड़ी राहत दी है. अपने आधार कार्ड में ईमेल ID अपडेट करना और भी आसान हो गया है. अगले छह महीनों तक, आधार मोबाइल ऐप के जरिए अपनी ईमेल ID अपडेट करने के लिए कोई फ़ीस (अभी ₹75) नहीं लगेगी. यह कदम आम लोगों के लिए डिजिटल सर्विस को आसान बनाने के लिए उठाया गया है.
जुलाई 2026 में रेलवे के नियमों का पालन करना जरूरी
इंडियन रेलवे अपनी सर्विस को और ज़्यादा सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सख़्त कदम उठा रहा है. बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना ₹250 से बढ़ाकर ₹500 किया जा सकता है. इसके अलावा, किसी और के नाम पर टिकट लेकर यात्रा करना, ट्रेन में हंगामा करना, भीख मांगना, या गैर-कानूनी तरीके से सामान बेचना भी भारी जुर्माना और कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है.
FD और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू
बैंक जुलाई से अपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू कर सकते हैं. अगर आप FD करने का सोच रहे हैं, तो अपने बैंक के नए इंटरेस्ट रेट्स जरूर चेक कर लें. इसके अलावा, कुछ SBI क्रेडिट कार्ड (जैसे PhonePe SBI कार्ड) के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदले जा रहे हैं, जिससे आप जितने रिवॉर्ड कमा सकते हैं, उसकी रकम कम हो सकती है.
गैस सिलेंडर और e-KYC
यह LPG कस्टमर्स के लिए खास तौर पर सावधान रहने का समय है. अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन के लिए e-KYC पूरा नहीं किया है, तो अपनी सब्सिडी में किसी भी रुकावट से बचने के लिए तुरंत करें. इसके अलावा, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर LPG की कीमतों में बदलाव होने की संभावना है.
फ्यूल की कीमतें
पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी नजर रखनी चाहिए. ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों और जियोपॉलिटिकल हालातों की वजह से कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है. सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी कुछ बदलाव किए हैं, जिससे आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों पर असर पड़ सकता है.