नया महीना, नए नियम! आधार से लेकर LPG सिलेंडर तक, 1 जुलाई को होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव

FD और क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू

बैंक जुलाई से अपने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू कर सकते हैं. अगर आप FD करने का सोच रहे हैं, तो अपने बैंक के नए इंटरेस्ट रेट्स जरूर चेक कर लें. इसके अलावा, कुछ SBI क्रेडिट कार्ड (जैसे PhonePe SBI कार्ड) के लिए रिवॉर्ड पॉइंट्स के नियम बदले जा रहे हैं, जिससे आप जितने रिवॉर्ड कमा सकते हैं, उसकी रकम कम हो सकती है.