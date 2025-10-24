अमीरी में पति पर भारी पड़ती हैं ये एक्ट्रेसेस, कोई 7790 करोड़ तो कोई 862 करोड़ की मालकिन

ये हैं सबसे अमीर एक्ट्रेसेस

साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस एक्टिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस वेंचर और रियल एस्टेट में इंवेस्ट करके तगड़ा पैसा कमाती हैं जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ उनके पति पर भी भारी पड़ती है. इस लिस्ट में आपको कई दिग्गज एक्ट्रेसेस के नाम देखने को मिलेंगे.