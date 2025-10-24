  • Home>
  • अमीरी में पति पर भारी पड़ती हैं ये एक्ट्रेसेस, कोई 7790 करोड़ तो कोई 862 करोड़ की मालकिन

अमीरी में पति पर भारी पड़ती हैं ये एक्ट्रेसेस, कोई 7790 करोड़ तो कोई 862 करोड़ की मालकिन

फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी नेटवर्थ उनके पति से ज्यादा है. यानी कि ये अपने पतियों से ज्यादा अमीर हैं. आइए आपको बताते हैं कौन-कौन सी एक्ट्रेसेस हैं इस लिस्ट में शामिल…

By: Kavita Rajput | Published: October 24, 2025 12:50:09 PM IST

1/6

ये हैं सबसे अमीर एक्ट्रेसेस

साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस एक्टिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, बिजनेस वेंचर और रियल एस्टेट में इंवेस्ट करके तगड़ा पैसा कमाती हैं जिसकी वजह से उनकी नेटवर्थ उनके पति पर भी भारी पड़ती है. इस लिस्ट में आपको कई दिग्गज एक्ट्रेसेस के नाम देखने को मिलेंगे.

2/6

जूही चावला

जूही इंडिया की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं. उनकी नेटवर्थ करीब 7,790 करोड़ है. एक्टिंग के अलावा जूही ने शाहरुख़ खान की प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम्स अनलिमिटेड और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में पार्टनरशिप की हुई है. साथ ही वह आईपीएल टीम कोलकाता नाईट राइडर्स की को-ओनर हैं.

3/6

ऐश्वर्या राय बच्चन

ऐश्वर्या की नेटवर्थ करीब 862 करोड़ है जबकि पति अभिषेक बच्चन की नेटवर्थ 280 करोड़ रुपए ही है.

4/6

बिपाशा बसु

2024 तक बिपाशा की नेटवर्थ 130 करोड़ रुपए आंकी गई थी जबकि उनके पति करण सिंह ग्रोवर की नेटवर्थ 20-25 करोड़ के आसपास है.

5/6

प्रीति जिंटा

प्रीति की नेटवर्थ करीब 183 करोड़ है. उनके पति जीन गुडइनफ केवल 25 करोड़ के मालिक हैं.

6/6

उपासना कमिनेनी

साउथ एक्टर राम चरण की पत्नी उपासना भी अमीरी में एक्टर पर भारी हैं. उपासना की नेटवर्थ करीब 1130 करोड़ है. वह अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हैं.

