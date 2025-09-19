Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी!

Jolly LLb 3 Cast Fees : आज सिनेमाघरों में एक बार फिर गूंद उठेगी, क्योंकि आज जॉली एलएलबी का तीसरा पार्ट यानी जॉली एलएलबी 3 थिएटर में दहाड़ लगाएगा. फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है लेकिन साथ ही इस बार किसने कितनी फीस ली है, ये जानने के लिए भी हर कोई बेताब है. तो आइए जानते हैं किसने कितनी फीस ली है-