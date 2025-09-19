Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी! - Photo Gallery
Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी!

Jolly LLb 3 Cast Fees : आज सिनेमाघरों में एक बार फिर गूंद उठेगी, क्योंकि आज जॉली एलएलबी का तीसरा पार्ट यानी जॉली एलएलबी 3 थिएटर में दहाड़ लगाएगा. फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है लेकिन साथ ही इस बार किसने कितनी फीस ली है, ये जानने के लिए भी हर कोई बेताब है. तो आइए जानते हैं किसने कितनी फीस ली है-

By: sanskritij jaipuria Last Updated: September 19, 2025 14:59:55 IST
Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी!
1/7

जॉली एलएलबी-3 रिलीज डेट

आज यानी 19 सितंबर को जॉली एलएलबी-3 रिलीज होने वाली है और इसका पहला पार्ट साल 2013 में आया था. ये फिल्म कम बजट में बनी थी और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था.

Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी! - Photo Gallery
2/7

कब आया था दूसरा पार्ट?

फिर साल 2017 में इसका दूसरा पार्ट आया यानी की जॉली एलएलबी 2. इस फिल्म को भी लोगों ने काफी प्यार दिया और ये भी हिट रही. इस फिल्म अक्षय कुमार ने अरशद वारसी और हुमा कुरैशी ने अमृता राव को रिप्लेस कर दिया था.

Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी! - Photo Gallery
3/7

जॉली एलएलबी 3 फीस

अब सालों बाद एक बार से इस फिल्म का तीसरा पार्ट आ रहा है और दोनों अपने रोल में वापसी कर रहे हैं. लेकिन इस बाक दोनों की फीस में काफी अंतर देखा जा रहा है.

Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी! - Photo Gallery
4/7

अक्षय कुमार की फीस

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार को ज्यादा पैसे मिले हैं. इसमें अक्षय कुमार को 70 करोड़ रुपए मिले हैं और वो फिल्म के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं.

Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी! - Photo Gallery
5/7

अरशद वारसी फीस

वहीं फिल्म के पहले पार्ट के एक्टर की बात करें तो अरशद वारसी की फीस अक्षय कुमार के आगे कुछ नहीं है. अरशद वारसी को इस फिल्म के लिए बस 4 करोड़ रुपये मिले हैं. फिल्म में लीड रोल में तो वो भी दिखेंगे लेकिन उनकी फीस कम है.

Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी! - Photo Gallery
6/7

जज सौरभ शुक्ला की फीस

फिल्म में और रोल की बात करें तो फिल्म में बहुत से किरदार हैं, जिन्हें बढ़िया पैसे मिले हैं. जज के रोल में लोगों का दिल जीतने वाले सौरभ शुक्ला को उनके रोल के लिए 70 लाख रुपए मिले हैं.

Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी! - Photo Gallery
7/7

हुमा कुरैशी- अमृता राव फीस

वहीं एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को इस फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपये मिले हैं और फिल्म में दिख रही एक और एक्ट्रेस जिन्होंने फिर से वापसी की है अमृता राव को 1 करोड़ रुपये मिल रहे हैं.

Jolly LLB 3 Fees : अक्षय कुमार को मिला अंधा पैसा, चिल्लर जैसी फीस में धुरंदर रोल निभा रहे अरशद वारसी!

