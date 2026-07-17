WWE Throwback: जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच कड़ा रहा मुकाबला? कब कब भिड़े, जानिए पूरी स्टोरी

WWE के इतिहास में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की प्रतिद्वंद्विता को सबसे बड़ी और यादगार फ्यूड्स में गिना जाता है. दोनों सुपरस्टार्स ने लगभग एक दशक तक एक-दूसरे के खिलाफ कई बड़े मुकाबले लड़े और कई बार WWE के सबसे बड़े खिताबों के लिए भिड़े. उनकी कहानी सिर्फ चैंपियनशिप जीतने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें विश्वासघात, निजी दुश्मनी और रोमांचक मुकाबलों का भी बड़ा योगदान रहा.