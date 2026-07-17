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WWE Throwback: जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के बीच कड़ा रहा मुकाबला? कब कब भिड़े, जानिए पूरी स्टोरी

WWE के इतिहास में जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन की प्रतिद्वंद्विता को सबसे बड़ी और यादगार फ्यूड्स में गिना जाता है. दोनों सुपरस्टार्स ने लगभग एक दशक तक एक-दूसरे के खिलाफ कई बड़े मुकाबले लड़े और कई बार WWE के सबसे बड़े खिताबों के लिए भिड़े. उनकी कहानी सिर्फ चैंपियनशिप जीतने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें विश्वासघात, निजी दुश्मनी और रोमांचक मुकाबलों का भी बड़ा योगदान रहा.

By: Satyam Sengar | Published: July 17, 2026 2:54:22 PM IST

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2007 में लिया मोड़

दोनों की प्रतिद्वंद्विता ने साल 2007 में नया मोड़ लिया, जब चोट के कारण जॉन सीना को WWE चैंपियनशिप खाली करनी पड़ी. इसके बाद रैंडी ऑर्टन चैंपियन बने. हालांकि, 2008 में वापसी करते ही सीना ने अपना खोया हुआ खिताब वापस जीतने का लक्ष्य बना लिया. दोनों के बीच समरस्लैम, नो मर्सी और सर्वाइवर सीरीज़ जैसे बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट्स में कई यादगार मुकाबले देखने को मिले.

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2009-2010 के बीच सबसे ज्यादा

साल 2009 और 2010 के दौरान यह प्रतिद्वंद्विता अपने चरम पर पहुंच गई. दोनों सुपरस्टार्स ने हेल इन ए सेल, आयरन मैन मैच और आई क्विट मैच जैसे कठिन मुकाबलों में एक-दूसरे का सामना किया.

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दोनों ने झोंकी पूरी ताकत

इन मैचों में WWE चैंपियनशिप दांव पर होती थी और दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी. हर मुकाबले ने यह साबित किया कि वे कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में शामिल हैं.

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रैंडी ऑर्टन ने चले चाल

दोनों के बीच कई बार व्यक्तिगत हमले और चौंकाने वाले पल भी देखने को मिले. रैंडी ऑर्टन ने कई मौकों पर जॉन सीना को मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, जबकि सीना ने हर बार मजबूती से वापसी की.

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टीएलसी में क्या हुआ था

साल 2013 के टीएलसी इवेंट में दोनों ने WWE और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को एक करने वाले ऐतिहासिक मुकाबले में हिस्सा लिया, जिसमें ऑर्टन विजेता बने. आज भी उनकी यह प्रतिद्वंद्विता WWE इतिहास की सबसे महान फ्यूड्स में गिनी जाती है और नई पीढ़ी के सुपरस्टार्स के लिए एक मिसाल बनी हुई है.

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Randy Orton
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