1 घंटा 55 मिनट की इस फिल्म ने OTT की दुनिया में मचाया तहलका, हर सीन में मिलेगा सस्पेंस और रोमांच का ऐसा डोज कि आप अपनी सीट से उठ नहीं पाएंगे

ओटीटी पर आजकल कुछ न कुछ नया आता रहता है लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसनें सबको झकझोर कर रख दिया है,इस फिल्म का नाम है, तेहरान (Tehran)” यह एक थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर फिल्म है, जो राजधानी दिल्ली में हुए बम धमाके और इसके पीछे की राजनीतिक साजिशों की कहानी को दर्शाती है। फिल्म 2012 में दिल्ली के इजराइली दूतावास के पास हुए बम धमाके के सच्ची घटना पर आधारित है, फिल्म की कहानी रोमांच और सस्पेंस से भरपूर है, जो दर्शकों को शुरू से लेकर अंत तक अपनी सीट से बांधे रखती है।