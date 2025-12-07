कौन हैं वेदिका पिंटो? जो जॉन अब्राहम की फोर्स-3 में आएगी नजर; 10 तस्वीरों में देखें बोल्डनेस
John Abraham Vedika Pinto Force 3: जॉन अब्राहम की ‘फोर्स 3’ को लेकर इस वक्त खूब चर्चा चल रही है और ये चर्चा चल रही है इस फिल्म की लीड हीरोइन को लेकर. अब जानकारी सामने आ रही है कि ‘फोर्स 3’ के लिए फिल्ममेकर को एक नई एक्ट्रेस मिल गई है, अब ये नई ऐक्ट्रेस कौन हैं? चलिए इन दस तस्वीरों के माध्यम से जानते हैं.
फ़ोर्स 3 की लीड हीरोइन कौन होगी? (Who will be the lead heroine of Force 3?)
मिरर की एक रिपोर्ट्स के अनुसार, 'फोर्स 3' की लीड एक्ट्रेस वेदिका पिंटो होंगी. फिल्म में वह जॉन अब्राहम के साथ नजर आएंगी. हालांकि इसको लेकर फिल्म मेकर्स टीम की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
वेदिका पिंटो से पहले मीनाक्षी चौधरी थी फीमेल लीड (Before Vedika Pinto, Meenakshi Chaudhary was the female lead)
फोर्स 3 में वेदिका पिंटो से पहले मीनाक्षी चौधरी को फीमेल लीड लिया गया था. मगर उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी है.
मीनाक्षी ने क्यों छोड़ी फिल्म? (Why did Meenakshi leave the film?)
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक, शेड्यूल और फीस के मामले में मेकर्स के साथ सहमति नहीं बनने की वजह से मीनाक्षी ने जॉन की 'फोर्स 3' छोड़ दी.
इस फिल्म में और कौन एक्टर हैं? (Who else is an actor in this film?)
रिपोर्ट के अनुसार, वेदिका के अलावा इस बार फिल्म में हर्षवर्धन राणे को भी लिया गया है.
कौन हैं वेदिका पिंटो? (Who is Vedika Pinto?)
वेदिका मुबंई से ताल्लुक रखती हैं. उनका जन्म 14 अक्टूबर 1995 को हुआ है और वो अभी महज 30 साल की हैं.
वेदिका के माता-पिता कौन है? (Who are Vedika's parents?)
वेदिका के पिता जॉनी पिंटो एक हिंदी फिल्म बिजनेस एसोसिएट थे और मां बैंकर हैं. वेदिका की स्कूलिंग और कॉलेज मुंबई से ही हुई है. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से ग्रेजुएशन किया है.
किस फिल्म से वेदिका ने किया डेब्यू? (With which film did Vedika debut?)
साल 2022 में वेदिका ने ऑपरेशन रोमियो फिल्म से डेब्यू किया था. लेकिन उनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.
फिर वेदिका ने गुमराह में किया काम (Then Vedika worked in Gumrah)
इस फिल्म के बाद वेदिका को आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर की फिल्म ‘गुमराह’ में मौक़ा मिला। हालांकि, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई. लेकिन वेदिका दर्शकों के दिल में जगह बनाने में कामयाब हुई.
वेदिका ने निशानची से बटोरीं सुर्खियां (Vedika made headlines with nishaanchi movie)
अनुराग कश्यप की फिल्म निशानची से वेदिका पिंटो एक बार फिर से चर्चा में है. इस फिल्म में वेदिका को रिंकू के रोल में देखा गया जो एक डांसर है. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों पसंद किया.
वेदिका के करियर की चौथी फिल्म होगी फ़ोर्स 3 (Force 3 will be the fourth film of Vedika's career)
अब अगर फोर्स में वेदिका काम करती हैं तो यह उनके करियर की चौथी फिल्म होगी.