बार में मिली लड़की पर आया दिल… घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, शादी से पहले पिता बना ये क्रिकेटर

Joe Root Love Story: क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ियों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह होती है. इसी तरह इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट की लव स्टोरी की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है. जो रूट दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार हैं, जो मैदान पर अपने शांत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको जो रूट की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं. पढ़ें रूट की प्रेम कहानी…