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बार में मिली लड़की पर आया दिल… घुटनों पर बैठकर किया प्रपोज, शादी से पहले पिता बना ये क्रिकेटर

Joe Root Love Story: क्रिकेट जगत के कई खिलाड़ियों की लव स्टोरी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह होती है. इसी तरह इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट की लव स्टोरी की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है. जो रूट दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार हैं, जो मैदान पर अपने शांत व्यवहार के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में आज हम आपको जो रूट की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं. पढ़ें रूट की प्रेम कहानी…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 14, 2026 5:02:43 PM IST

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कौन हैं जो रूट की वाइफ? - Photo Gallery
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कौन हैं जो रूट की वाइफ?

इंग्लैंड क्रिकेटर जो रूट ने कैरी कॉटरेल (Carrie Cotterell) से शादी रचाई है. वह इंग्लैंड के एक बीयर बार में काम करती थीं.

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कैसे हुई मुलाकात?

जो रूट और कैरी कॉटरेल की पहली मुलाकात यॉर्कशायर के हेडिंग्ले में स्थित 'द आर्क' नाम के एक बीयर बार में हुई थी. उस समय बीयर बार में कैरी कॉटरेल मैनेजर के रूप में काम करती थीं. यह बार यॉर्कशायर काउंटी क्रिकेट क्लब का घरेलू मैदान भी था, जिसके लिए जो रूट क्रिकेट खेलते थे.

जो रूट और उनकी वाइफ कैरी कॉटरेल. - Photo Gallery
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बीयर बार मैनेजर के प्यार में पड़े रूट

इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट अक्सर बीयर बार में जाया करते थे, जहां पर उनकी मुलाकात कैरी कॉटरेल से होती थी. रूट को कैरी की सादगी और उनका व्यवहार खूब पसंद आया, जिसके चलते वह उन पर अपना दिल हार बैठे. साल 2014 में कैरी कॉटरेल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर रूट के साथ रिश्ते की जानकारी दी.

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शादी से पहले बने पिता

साल 2016 के टी20 वर्ल्ड कप के दौरान जो रूट ने रोमांटिक अंदाज में घुटनों पर बैठकर कैरी कॉटरेल को प्रपोज किया. कैरी ने भी शादी के लिए हां कर दिया. इसके बाद वे दोनों लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहे. खास बात यह है कि जो रूट और कैरी कॉटरेल बिना शादी के ही माता-पिता बन गए थे.

जो रूट और कैरी कॉटरेल की शादी. - Photo Gallery
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कब रचाई शादी?

जो रूट और कैरी कॉटरेल ने साल 2018 में ऑफिशियल तरीके से शादी रचाई. कपल ने शेफील्ड के एक चर्च में पारंपरिक रीति-रिवाजों से शादी की.

जो रूट की फैमिली. - Photo Gallery
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कपल ने बच्चों का क्या रखा नाम

शादी से पहले साल 2017 में जो रूट और कैरी कॉटरेल पहली बार माता-पिता बने. कैरी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अल्फ्रेड विलियम रूट रखा. इसके बाद 2020 में कपल ने एक नन्ही परी का स्वागत किया. कपल ने अपनी बेटी का नाम इसाबेला रखा रखा है.

जो रूट और कैरी कॉटरेल. - Photo Gallery
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जो रूट की सपोर्ट सिस्टम

कैरी कॉटरेल को अक्सर मैदान में जो रूट को सपोर्ट करते हुए देखा जाता है. जो रूट के करियर में उतार-चढ़ाव के दौरान कैरी कॉटरेल ने हमेशा उनका साथ दिया. जो रूट भी अपनी वाइफ कैरी को अपनी सफलता का क्रेडिट देते हैं.

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जो रूट का करियर

इंग्लिश बल्लेबाज जो रूट वर्तमान में दुनिया के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाज हैं. रूट ने टेस्ट क्रिकेट में 164 मैचों में 50.7 की औसत से कुल 13,952 रन बनाए हैं. इसमें 41 शतक और 66 अर्धशतक शामिल हैं.

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