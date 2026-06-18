ये शहर है ‘Sun City of India’; ऐतिहासिक किले और लजीज़ पकवान चुरा लेंगे आपका दिल, हमेशा याद रहेगी थार रेगिस्तान में बिताई अनूठी शाम

जोधपुर अपने नीले रंग से पुते हुए घरों के लिए खास प्रसिद्ध है. राजस्थान का यह शहर अपने साफ आसमान और साल के अधिकांश दिनों में मिलने वाली धूप के कारण ‘सन सिटी ऑफ़ इंडिया’ के नाम से भी जाना जाता है. थार रेगिस्तान के निकट स्थित जोधपुर शाही विरासत, आकर्षक वास्तुकला, जीवंत बाजारों और समृद्ध खान-पान का संगम है, जो इसे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है. आइये जानते हैं इस खूबसूरत शहर में आप किन-किन चीजों का आनंद उठा सकते हैं: