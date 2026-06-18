ये शहर है ‘Sun City of India’; ऐतिहासिक किले और लजीज़ पकवान चुरा लेंगे आपका दिल, हमेशा याद रहेगी थार रेगिस्तान में बिताई अनूठी शाम

ये शहर है ‘Sun City of India’; ऐतिहासिक किले और लजीज़ पकवान चुरा लेंगे आपका दिल, हमेशा याद रहेगी थार रेगिस्तान में बिताई अनूठी शाम
जोधपुर अपने नीले रंग से पुते हुए घरों के लिए खास प्रसिद्ध है. राजस्थान का यह शहर अपने साफ आसमान और साल के अधिकांश दिनों में मिलने वाली धूप के कारण ‘सन सिटी ऑफ़ इंडिया’ के नाम से भी जाना जाता है. थार रेगिस्तान के निकट स्थित जोधपुर शाही विरासत, आकर्षक वास्तुकला, जीवंत बाजारों और समृद्ध खान-पान का संगम है, जो इसे राजस्थान के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है. आइये जानते हैं इस खूबसूरत शहर में आप किन-किन चीजों का आनंद उठा सकते हैं:
राव जोधा ने की थी शहर की स्थापना
राव जोधा द्वारा 1459 में स्थापित यह शहर शानदार किलों, ऐतिहासिक महलों और रंगीन बाजारों का घर है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इसकी धूप से भरी गर्म जलवायु और रेगिस्तानी परिवेश के कारण इसे 'सूर्य नगरी' का नाम मिला, जबकि नीले रंग के घरों की भरमार ने इसे 'ब्लू सिटी' का एक और नाम दिया.
आकर्षक ऐतिहासिक किले
जोधपुर की यात्रा मेहरानगढ़ किले के दर्शन के बिना अधूरी है, जो भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है. शहर से 400 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित यह किला जोधपुर के प्रसिद्ध नीले घरों का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है.
घूमने की अन्य जगह
मेहरानगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर जसवंत थड़ा है, जो संगमरमर से बना एक सुंदर स्मारक है और स्थानीय लोग इसे "मारवाड़ का ताजमहल" कहते हैं. यात्री तूरजी का झालरा भी देख सकते हैं, जो 18वीं सदी का एक सीढ़ीदार कुआँ है. इसके अलावा जो लोग भीड़-भाड़ से दूर शांति की तलाश में हैं, उनके लिए मंडोर गार्डन भव्य स्मारकों, मंदिरों और शांत हरे-भरे स्थानों की पेशकश करता है.
लजीज पकवान
जोधपुर का खान-पान स्थानीय व्यंजनों से भरपूर है. पर्यटकों को यहां की दाल बाटी चूरमा, लाल मांस, केर सांगरी और गट्टे की सब्जी जरूर चखनी चाहिए. इसके अलावा यहां की प्याज की कचौरियां भी बहुत पॉपुलर हैं.
शॉपिंग के लिए कहां जाएं
चहल-पहल से भरा क्लॉक टावर मार्केट मसालों, हस्तशिल्प, पारंपरिक राजस्थानी स्नैक्स और चमड़े के सामान की खरीदारी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है. इसके अलावा नाइ सड़क और सोजाती गेटेन जैसे आस-पास के बाजार बंधानी कपड़े, आभूषण, जूतियां और भारी भरकम आदिवासी आभूषणों के लिए प्रसिद्ध हैं.