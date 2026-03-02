Weird Jobs: सोना, रोना और बस घूमना… ये 7 अजीबो-गरीब जॉब्स, सुनकर आप भी कहेंगे कहां अप्लाई करें?

Weird Jobs: जब भी कोई नौकरी के बारे में सोचता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या बैंकर जैसी नौकरियों का ख्याल आता है. ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही काम करने वालों से रोजाना मिलते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ नौकरियां भी हैं, जिनके बारे में सुनकर लगता है कि ये सिर्फ मजाक है या सच में ऐसा होता है? लेकिन हम बता दें कि यह बिल्कुल सच है. दुनिया के कोने-कोने में ऐसे अजीबो गरीब और अविश्वसनीय कामों के लिए अच्छी खासी सैलरी कमा रहे हैं. इन अनोखी नौकरियों से पता चलता है कि इंसानों की जरूरतें कितनी अलग-अलगहैं, मार्केंट में अब उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने क्रिएटिव तरीके ढूंढ सकते हैं. ये रोल्स खास स्किल्स और एक नजरिए से देखने की क्षमता की मांग करते हैं. अगली बार जब आपके लगे कि आपकी नौकरी काफी बोरिंग है, तो इन 7 अजब-गजब नौकरियों के बारे में जरूर सोचिएगा.