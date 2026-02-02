  • Home>
  • Gallery»
  • JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट?

JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट?

JKBOSE 11th Result 2026: जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ़ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने 02 फरवरी, 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट- jkbose.jk.gov.in पर JKBOSE क्लास 11 विंटर ज़ोन रिजल्ट 2025 घोषित किया. जो स्टूडेंट्स जम्मू और कश्मीर डिवीज़न में परीक्षा में बैठे थे, वो एडमिट कार्ड में दिए गए अपने रोल नंबर का इस्तेमाल करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, कश्मीर और जम्मू से करीब 81,573 स्टूडेंट्स ने क्लास 11 की परीक्षा दी थी, जिनमें से 67,932 स्टूडेंट्स पास हुए. इस तरह, कुल पास परसेंटेज 83.27 परसेंट रहा.

JKBOSE क्लास 10 और 12 के लिए रीवैल्यूएशन विंडो खुली

JK बोर्ड ने JKBOSE क्लास 10, 12 के रीवैल्यूएशन और सालाना रेगुलर अक्टूबर-नवंबर 2025 एग्जाम के लिए आंसर शीट की फोटोकॉपी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है. इससे स्टूडेंट्स को अपनी इवैल्यूएट की गई आंसर शीट का रिव्यू करवाने का मौका मिलता है.


By: Heena Khan | Published: February 2, 2026 12:55:08 PM IST

Follow us on
Google News
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
1/6

JKBOSE क्लास 11 का रिजल्ट कैसे चेक करें

स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

You Might Be Interested In
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
2/6

वेबसाइट पर जाएं

jkbose.jk.gov.in पर जाएं

JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
3/6

होमपेज

होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें

You Might Be Interested In
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
4/6

रिजल्ट चुनें

क्लास 11 एनुअल एग्जाम रिजल्ट चुनें

JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
5/6

रजिस्ट्रेशन नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर का इस्तेमाल करके लॉग इन करें

You Might Be Interested In
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
6/6

डिटेल्स सबमिट

डिटेल्स सबमिट करें और रिजल्ट डाउनलोड करें

Tags:
11th class resultjammu kashmirJKBOSE
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery
JKBOSE Class 11th Result 2026 जारी, 83.27 प्रतिशत छात्र हुए पास; जानें कैसे चेक करें रिजल्ट? - Photo Gallery