गलत रिचार्ज कर दिया तो होगा नुकसान! ₹200 से कम में Jio, Airtel या Vi, किस कंपनी का प्लान देगा सबसे ज्यादा बेनिफिट?

Final Verdict

Jio: उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जिन्हें अनलिमिटेड 5G के साथ ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल की ज़रूरत है.



Airtel: ज़्यादा वैलिडिटी, ज्यादा SMS और प्रीमियम ऐड-ऑन फायदों की वजह से कुल मिलाकर सबसे अच्छा विकल्प.



Vi: उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प जिन्हें मुख्य रूप से कॉलिंग सुविधा के साथ-साथ बेसिक डेटा और एंटरटेनमेंट की जरूरत है.