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गलत रिचार्ज कर दिया तो होगा नुकसान! ₹200 से कम में Jio, Airtel या Vi, किस कंपनी का प्लान देगा सबसे ज्यादा बेनिफिट?

वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल जैसी बड़ी भारतीय टेलीकॉम कंपनियां ₹200 से कम कीमत वाले कई तरह के प्लान ऑफर करती हैं. लेकिन असल सवाल यह है कि इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है? यहां हम इन प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटरों के ₹200 से कम वाले प्लान की पूरी तुलना पेश कर रहे हैं.


By: Anshika thakur | Published: June 28, 2026 12:29:48 PM IST

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Jio vs Airtel vs Vi Recharge Plan - Photo Gallery
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Comparison Based on Key Factors

यह तुलना Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) के ₹200 से कम कीमत वाले सबसे अच्छे प्रीपेड प्लान पर नज़र डालती है. जिसमें डेटा, वैलिडिटी, कॉलिंग, SMS और अतिरिक्त फ़ायदों पर ध्यान दिया गया है.

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Jio ₹198 Plan

Jio ₹198 का एक प्लान देता है जिसमें रोज 2GB डेटा, अनलिमिटेड 5G (योग्य यूज़र्स के लिए) अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और 14 दिन की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही, इसमें JioTV और JioAICloud का एक्सेस भी मिलता है.

Vodafone Idea Recharge Plan - Photo Gallery
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Vodafone Idea ₹199 Plan

Vi के ₹199 वाले प्लान में कुल 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 300 SMS, 28 दिनों की वैलिडिटी और Vi Movies & TV का कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेस मिलता है.

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Airtel ₹199 Plan

एयरटेल के ₹199 वाले प्लान में कुल 2GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल/STD/रोमिंग कॉल, रोजाना 100 SMS और 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है.

Airtel Recharge Plan - Photo Gallery
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Airtel's Extra Benefits

एयरटेल में Adobe Express Premium, मुफ्त HelloTunes और Airtel Xstream Play शामिल हैं, जिससे SonyLiv और Amazon MX Player जैसे प्लेटफ़ॉर्म के मुफ्त कंटेंट का ऐक्सेस मिलता है.

Jio Recharge Plan - Photo Gallery
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Best for Heavy Data Users

जो यूजर्स बहुत ज्यादा मोबाइल डेटा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए Jio सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह 14 दिन की कम वैलिडिटी के बावजूद रोजाना 2GB डेटा और अनलिमिटेड 5G देता है.

Airtel vs VI Recharge Plan - Photo Gallery
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Best for Longer Validity

अगर आपको लंबे समय तक चलने वाला रिचार्ज प्लान चाहिए जिसमें बेसिक डेटा और कॉलिंग शामिल हो, तो Airtel और Vi 28 दिन की वैलिडिटी देते हैं, जिससे वे ज्यादा समय तक इस्तेमाल के लिए Jio से बेहतर विकल्प बन जाते हैं.

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Final Verdict

Jio: उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जिन्हें अनलिमिटेड 5G के साथ ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल की ज़रूरत है.

Airtel: ज़्यादा वैलिडिटी, ज्यादा SMS और प्रीमियम ऐड-ऑन फायदों की वजह से कुल मिलाकर सबसे अच्छा विकल्प.

Vi: उन यूजर्स के लिए एक अच्छा विकल्प जिन्हें मुख्य रूप से कॉलिंग सुविधा के साथ-साथ बेसिक डेटा और एंटरटेनमेंट की जरूरत है.

Tags:
Best prepaid plan under 200Jio vs Airtel plan comparisonJIO vs Airtel vs VI
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