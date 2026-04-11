30 Mbps स्पीड + OTT का खजाना—Jio ने पेश किया सुपर वैल्यू प्लान; यहां देखें डिटेल्स

Jio Broadband Annual Plan: रिलायंस जियो (Reliance Jio) का 10,656 रुपये वाला एनुअल ब्रॉडबैंड प्लान 30 Mbps स्पीड, 3.3TB (Fiber) या 1TB (AirFiber) डेटा और Netflix सहित कई OTT सब्सक्रिप्शन देता है. इसमें फ्री कॉलिंग, 1000+ TV चैनल और 30 दिन एक्स्ट्रा सर्विस भी मिलती है, जिससे यह लॉन्ग-टर्म यूजर्स के लिए किफायती विकल्प बनता है.