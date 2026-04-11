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30 Mbps स्पीड + OTT का खजाना—Jio ने पेश किया सुपर वैल्यू प्लान; यहां देखें डिटेल्स

Jio Broadband Annual Plan: रिलायंस जियो (Reliance Jio) का 10,656 रुपये वाला एनुअल ब्रॉडबैंड प्लान 30 Mbps स्पीड, 3.3TB (Fiber) या 1TB (AirFiber) डेटा और Netflix सहित कई OTT सब्सक्रिप्शन देता है. इसमें फ्री कॉलिंग, 1000+ TV चैनल और 30 दिन एक्स्ट्रा सर्विस भी मिलती है, जिससे यह लॉन्ग-टर्म यूजर्स के लिए किफायती विकल्प बनता है.


By: Shubahm Srivastava | Published: April 11, 2026 7:26:06 PM IST

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जियो का नया ब्रॉडबैंड ऑफर

Reliance Jio ने ग्राहकों के लिए एक खास एनुअल ब्रॉडबैंड प्लान पेश किया है, जिसमें हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दिया जा रहा है. यह प्लान खासतौर पर उन यूजर्स के लिए है जो लंबी अवधि के लिए कनेक्शन लेना चाहते हैं.

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प्लान की कीमत और वैल्यू

इस प्लान की कुल कीमत 10,656 रुपये है, हालांकि इसमें GST शामिल नहीं है. अगर इसे मासिक आधार पर देखा जाए तो इसकी कीमत लगभग 888 रुपये प्रति माह पड़ती है, जो इसे वैल्यू-फॉर-मनी प्लान बनाती है.

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इंटरनेट स्पीड और डेटा

इस प्लान में यूजर्स को 30 Mbps की स्पीड मिलती है. फाइबर यूजर्स को हर महीने 3.3TB तक डेटा (FUP) दिया जाता है, जबकि AirFiber यूजर्स को 1TB डेटा मिलता है, जो सामान्य उपयोग के लिए पर्याप्त माना जाता है.

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OTT प्लेटफॉर्म्स का फायदा

इस प्लान का सबसे बड़ा आकर्षण OTT बेनिफिट्स हैं. इसमें Netflix (Basic), Amazon Prime Lite, YouTube Premium, SonyLIV, ZEE5, SunNXT, Discovery+ जैसे कई प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं. इससे यूजर्स को अलग-अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती.

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फ्री कॉलिंग और लैंडलाइन

प्लान के साथ फ्री वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है, जो लैंडलाइन कनेक्शन के जरिए दी जाती है. हालांकि, लैंडलाइन हैंडसेट यूजर्स को अलग से खरीदना होगा.

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TV चैनल्स और एक्स्ट्रा सर्विस

ग्राहकों को 1000 से ज्यादा TV चैनल्स का एक्सेस मिलता है. इसके अलावा, कंपनी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 30 दिनों की एक्स्ट्रा सर्विस भी देती है, जिससे प्लान और ज्यादा फायदेमंद हो जाता है.

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किसके लिए है यह प्लान

यह प्लान उन यूजर्स के लिए बेहतर है जो इंटरनेट, टीवी और OTT सेवाओं का कॉम्बो चाहते हैं. हालांकि, एकमुश्त बड़ी राशि होने के कारण यह हर किसी के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता, लेकिन लंबे समय के हिसाब से यह एक किफायती विकल्प साबित हो सकता है.

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