नए साल से पहले बड़ी राहत! Jio, Airtel और Vi के सबसे सस्ते सालाना रिचार्ज प्लान
साल 2026 में, Jio, Airtel और Vi के सालाना रिचार्ज प्लान यूज़र्स को पूरे साल के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और डेटा जैसी सुविधाएँ देते हैं, जिससे हर महीने रिचार्ज करने की परेशानी खत्म हो जाती है.
साल 2026 आ रहा है, और आप हर महीने अपना फ़ोन रिचार्ज करने की झंझट से आज़ाद होना चाहते हैं. Jio, Airtel और Vi कुछ सस्ते रिचार्ज प्लान देते हैं जो पूरे एक साल की वैलिडिटी के साथ आते हैं.
Jio
Jio के पास 1748 रुपये का एक रिचार्ज प्लान है. यह 336 दिनों की वैलिडिटी वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है. Jio के ₹1748 वाले रिचार्ज प्लान में अनलिमिटेड डेटा मिलता है, जिसमें रोमिंग कॉल भी शामिल हैं. इसमें 3600 SMS मैसेज भी मिलते हैं.
Jio Annual Recharge
Jio के 1748 रुपये के रिचार्ज प्लान के साथ, यूज़र्स को JioTV और Jio AI क्लाउड का एक्सेस मिलेगा.
Airtel Annual Recharge
Airtel का सबसे सस्ता सालाना रिचार्ज प्लान ₹1849 का है. इसमें 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. एयरटेल का 1849 रुपये का रिचार्ज प्लान यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग देता है. इसमें STD और रोमिंग शामिल है.
Vi Annual Recharge
Vi का सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान ₹2249 का है और इसमें 365 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. Vi के ₹2249 वाले रिचार्ज प्लान में यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 30GB डेटा और 3600 SMS मैसेज का एक्सेस मिलता है.
Jio, Airtel और Vi
Jio, Airtel और Vi के ये रिचार्ज प्लान यूज़र्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, SMS और दूसरे फायदे देते हैं. आइए इन रिचार्ज प्लान के बारे में एक-एक करके जानते हैं.