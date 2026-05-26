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Jija-Saali in Bollywood: साली के साथ रोमांस कर चुके ये जीजा! कई फिल्मों में मनाईं रंग-रलियां; बॉन्डिंग देखकर फैंस भी रह जाते हैं हैरान!

Jija-Saali in Bollywood: बॉलीवुड फिल्मों में जीजा-साली का रिश्ता अक्सर मजाक, हंसी और हल्की-फुल्की नोकझोंक के रूप में दिखाया जाता है. यह रिश्ता परिवार में अपनापन और दोस्ती को बढ़ाता है. भारतीय संस्कृति में जीजा-साली का रिश्ता सम्मान और प्यार से जुड़ा माना जाता है. हालांकि फिल्मों में इसे मनोरंजन के लिए थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन असल जीवन में इस रिश्ते में मर्यादा और सम्मान बहुत जरूरी होता है. ऐसे में आज हम आपको बॉलीवुड एक्टर-एक्ट्रेस के जीजा-साली का रिश्ता दिखाने वाले हैं. 


By: Heena Khan | Published: May 26, 2026 11:10:24 AM IST

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अजय देवगन-तनीषा मुखर्जी

एक्टर अजय देवगन, जो ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दोनों जगह अपने दरियादिल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी साली तनीषा मुखर्जी को उनके फिल्मी करियर की शुरुआत में बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने न सिर्फ उन्हें काम दिलाने में मदद की, बल्कि इंडस्ट्री में उनके शुरुआती दिनों में उनकी मदद के लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी भी रखा.

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अक्षय कुमार-रिंकी खन्ना

इसी तरह, अक्षय कुमार का अपनी साली रिंकी खन्ना (ट्विंकल खन्ना की छोटी बहन) के साथ भाई-बहन जैसा प्यारा रिश्ता है. कहा जाता है कि वह उनका अपनी छोटी बहन की तरह ख्याल रखते हैं और अपना प्यार दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते.

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शक्ति कपूर-पद्मिनी कोल्हापुरे

दिग्गज एक्टर शक्ति कपूर की भी अपने परिवार वालों की ज़िंदगी में एक खास जगह है. शिवांगी कोल्हापुरे से शादी करने के बाद, उनका अपनी साली, एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे के साथ भी बहुत करीबी रिश्ता है. यह रिश्ता इतना गहरा है कि शक्ति ने पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी में उनके पिता की भूमिका निभाते हुए उनका कन्यादान किया था.

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राज कुंद्रा-शमिता शेट्टी

शिल्पा शेट्टी के पति, राज कुंद्रा, अक्सर उनकी बहन, शमिता शेट्टी के साथ नज़र आते हैं. उनकी दोस्ती सोशल सर्कल में काफी मशहूर है; राज कुंद्रा ने एक बार कहा था कि उन्हें अपनी साली के साथ समय बिताना बहुत पसंद है.

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निक जोनस-परिणीति चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा के पति, निक जोनस, और उनकी कज़िन, परिणीति चोपड़ा, के बीच का रिश्ता भी लोगों को बहुत पसंद आता है. परिणीति चोपड़ा अक्सर इस बारे में बात करती हैं कि उन्हें निक जोनस के साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता है, और वह उनके साथ बिताए पलों को कभी न भूलने वाले पल बताती हैं.

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सैफ अली खान-करिश्मा कपूर

आखिर में, सैफ अली खान और करिश्मा कपूर की ऑन-स्क्रीन जोड़ी एक समय इतनी ज़बरदस्त थी कि उनके असल ज़िंदगी में भी रोमांस की अफवाहें उड़ने लगी थीं. लेकिन असल में, सैफ अली खान ने करिश्मा कपूर की छोटी बहन, करीना कपूर से शादी की, और इस तरह बॉलीवुड के सबसे चर्चित जोड़ों में से एक जोड़ी बनी.

Tags:
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