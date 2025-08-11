Janhvi Kapoor की खूबसूरत अदाएं और ड्रेसिंग सेंस देख फैंस के दिलों में मची हलचल !

जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं वो अपनी शानदार एक्टिंग और फैशन सेंस से हर दिल जीत रही हैं। जाह्नवी श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म ‘धड़क’ से अपने फिल्मी करियर की शुरआत की थी। जहान्वी ने अब तक काफी सारी बॉलीवुड फिल्मे की हैं और वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। जहान्वी अपनी खूबसूरती और हॉटनेस से सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं।