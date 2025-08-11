  • Home>
Janhvi Kapoor की खूबसूरत अदाएं और ड्रेसिंग सेंस देख फैंस के दिलों में मची हलचल !

जाह्नवी कपूर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में से एक हैं वो अपनी शानदार एक्टिंग और फैशन सेंस से हर दिल जीत रही हैं। जाह्नवी श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी हैं। उन्होंने फिल्म ‘धड़क’ से अपने फिल्मी करियर की शुरआत की थी। जहान्वी ने अब तक काफी सारी बॉलीवुड फिल्मे की हैं और वो अक्सर अपने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। जहान्वी अपनी खूबसूरती और हॉटनेस से सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 11, 2025 00:26:40 IST
1/7

एमराल्ड एलिगेंस में झलकी अदाओं की चमक (Jhanvi in emerald green dress)

जाह्नवी कपूर इस तस्वीर में एमराल्ड ग्रीन ड्रेस में बेमिसाल खूबसूरती बिखेर रही हैं। ड्रेस का खूबसूरत और अनोखा कट और डिजाइन उनकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा रहा है। हल्के खुले बाल और नैचुरल मेकअप उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहे हैं।

2/7

सीक्विन्स की चमक में बिखरी ग्लैमरस अदाएं (Jhanvi spreads sparkle in sequin dress)

जाह्नवी कपूर इस तस्वीर में ब्लैक सीक्विन बॉडीकॉन ड्रेस में गजब का कॉन्फिडेंस और ग्लैमर बिखेर रही हैं। ड्रेस पर चमचमाते सीक्विन उनकी पर्सनैलिटी को और भी चमका रहे हैं। खुले लहराते बाल और स्मोकी आई मेकअप उनके लुक को पार्टी-परफेक्ट बना रहे हैं।

3/7

सनी वाइब्स में ट्रॉपिकल चार्म (Tropical charm in sunny vibes)

जाह्नवी कपूर ने इस तस्वीर में ऑरेंज और व्हाइट फ्लोरल को-ऑर्ड सेट पहन रखा हैं जो उनके  लुक बेहद फ्रेश बना रहा है। स्कर्ट पर खूबसूरत स्लिट और बेल्ट डिटेल उनके आउटफिट में स्टाइलिश ट्विस्ट जोड़ रहे हैं। खुले लहराते बाल और नैचुरल मेकअप उनकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं।

4/7

रेड ग्लैमर में एलिगेंस का जलवा (Elegance shines in red glamour)

जाह्नवी कपूर इस चमचमाती रेड गाउन में रॉयल ग्लैमर का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। ऑफ-शोल्डर स्ट्रैपलेस डिजाइन और फिटेड सिल्हूट उनके लुक को और भी अट्रैक्टिव बना रहा है। रेड बैकग्राउंड और रेड ड्रेस का यह कॉम्बिनेशन उनकी पर्सनालिटी में एक चार्म भर देता है, जिसे देखना किसी फैशन ट्रीट से कम नहीं।

5/7

ब्लैक शिमर में ग्लैमर का जादू (The magic of glamour in black shimmer)

जाह्नवी कपूर इस ब्लैक शिमरी गाउन में जैसे ग्लैमर की नई डेफिनेशन दे रही हैं। स्ट्रैपलेस डिजाइन और बॉडी-हगिंग फिट उनके लुक को बेहद एलिगेंट और सेंसेशनल बना रहा है। गाउन पर हल्की-सी स्पार्कलिंग डिटेलिंग हर मूवमेंट के साथ चमक बिखेर रही है।

6/7

पिंक परफेक्शन में रनवे रेडी लुक (Runway Ready Look in Pink Perfection)पिंक परफेक्शन में रनवे रेडी लुक (Runway Ready Look in Pink Perfection)

जाह्नवी कपूर इस पिंक मिनी ड्रेस में पूरी तरह रनवे रेडी वाइब्स दे रही हैं। ड्रेस का स्ट्रक्चर्ड डिजाइन और यूनिक पैटर्न उन्हें एक बोल्ड और कॉन्फिडेंट लुक देता है। ऑफ-शोल्डर कट और फिगर-हगिंग फिट उनके अंदाज में एक मॉडर्न चार्म जोड़ता है।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

