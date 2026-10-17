Rakhi Sawant: तुम नामर्द हो… राखी सावंत पर क्यों गिरी कोर्ट की गाज? 2010 के इस मामले में अब जारी हुआ गैर-जमानती वारंट

राखी सावंत के शो के बाद लक्ष्मण ने कर ली थी खुदकुशी

परिजनों के मुताबिक, राखी सावंत के शो के बाद लक्ष्मण घर लौट आए थे. कुछ समय बाद 9 नवंबर 2010 को उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. परिवार ने आरोप लगाया था कि शो में सार्वजनिक तौर से अपमानित किए जाने और इसके बाद लोगों की टिप्पणियों से उनकी छवि प्रभावित हुई. हालांकि, इन आरोपों और खुदकुशी के बीच संबंध को अदालत में साबित होना अलग कानूनी प्रश्न है.