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Jhadu Lgane Ke Niyam: घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी ये बातें न भूलें, जानिए क्या कहता है वास्तु

Jhadu Lgane Ke Niyam: वास्तु शास्त्र में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि झाड़ू का सही उपयोग घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाता है, जबकि इसके नियमों की अनदेखी से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं. जानिए झाड़ू से जुड़े 8 महत्वपूर्ण वास्तु नियम.


By: Ranjana Sharma | Published: June 8, 2026 1:38:18 PM IST

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झाड़ू क्यों मानी जाती है खास?

वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का माध्यम है. इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसके उपयोग और रख-रखाव को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं.

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मुख्य द्वार से शुरू करें सफाई

वास्तु के अनुसार घर में झाड़ू लगाने की शुरुआत हमेशा मुख्य द्वार से करनी चाहिए. इसके बाद घर के अंदर के हिस्सों जैसे रसोई, बेडरूम और अन्य कमरों की सफाई करनी चाहिए.

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अंदर से बाहर झाड़ू लगाना क्यों माना जाता है अशुभ?

मान्यता है कि घर के अंदर से बाहर की ओर झाड़ू लगाने से सकारात्मक ऊर्जा और लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती हैं. इसलिए सफाई की दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

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सुबह का समय सबसे शुभ

झाड़ू लगाने के लिए सुबह का समय, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त, अत्यंत शुभ माना गया है. सुबह की सफाई घर में सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का संचार करती है.

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सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से बचें

वास्तु शास्त्र में शाम या सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना शुभ नहीं माना गया है. ऐसा करने से घर की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की मान्यता है.

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शाम को कचरा बाहर न फेंकें

यदि किसी कारणवश शाम को झाड़ू लगानी पड़े तो उस समय घर का कचरा बाहर नहीं फेंकना चाहिए. मान्यता है कि इससे धन हानि और आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं.

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झाड़ू का सम्मान करना जरूरी

झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और न ही इसका अपमान करना चाहिए. वास्तु के अनुसार ऐसा करना माता लक्ष्मी का अनादर माना जाता है.

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झाड़ू रखने और नई झाड़ू खरीदने का नियम

झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाले लोगों की नजर न पड़े. वहीं नई झाड़ू का उपयोग शुरू करने के लिए शनिवार का दिन शुभ माना जाता है.

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