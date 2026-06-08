Jhadu Lgane Ke Niyam: घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो झाड़ू से जुड़ी ये बातें न भूलें, जानिए क्या कहता है वास्तु

Jhadu Lgane Ke Niyam: वास्तु शास्त्र में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि झाड़ू का सही उपयोग घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाता है, जबकि इसके नियमों की अनदेखी से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं. जानिए झाड़ू से जुड़े 8 महत्वपूर्ण वास्तु नियम.