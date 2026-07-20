सफेद गाउन में ‘अप्सरा’ लगीं जेनिफर विंगेट, जेनेलिया से लेकर मौनी रॉय तक… टीवी की ‘माया’ की ‘सीक्रेट वेडिंग’ PICS देख झूम उठा पूरा बॉलीवुड!
Actress Jennifer Winget Wedding Pics: लंबे समय पर सीक्रेट डेटिंग के बाद पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपने बॉयफ्रेंड विलियम इस्माइल से शादी कर ली है. विलियम इस्माइल एक सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन हैं. काफी दिनों ने एक्ट्रेस की सीक्रेट वेडिंग की अफवाहें सामने आ रही थी. इंस्टाग्राम पर जेनिफर के वेडिंग गाउन ट्रायल का वीडियो भी वायरल हो गया जिसके बाद फैन्स ने अनुमान लगाया कि शायद एक्ट्रेस चोरी-छिपे शादी कर रही हैं. अफवाहों का बाजार तो गर्म था ही, अगले ही दिन एक्ट्रेस ने अपनी सीक्रेट वेडिंग की तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर कर दी. अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस ने चर्च वेडिंग की फोटो पोस्ट कीं और बेहद खूबसूरत पल शेयर करते हुए अपने हसबैंड विलियम इस्माइल को प्रजेंट किया.
आखिरकार हो गई शादी
'दिल मिल गए' की एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट के फैन्स काफी समय से एक्ट्रेस की शादी का इंतजार कर रहे थे. इंटरनेट पर विलियम इस्माइल को लेकर अफवाहें तो थीं कि एक्ट्रेस उन्हें डेट कर रही है. लेकिन एक्ट्रेस ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था और विलियम इस्माइल भी रिश्ते को शांति से बढ़ा रहे थे.लेकिन जब एक्ट्रेस की वेडिंग गाउन ट्रायल की वीडियो वायरल हुई तो शादी की अफवाहें आग की तरह फैल गई. शायद इसलिए एक्ट्रेस ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कीं और हसबैंड को इंट्रोड्यूस किया.
शेयर किए शादी के खुशनुमा पल
जैसे ही एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपनी ड्रीम वेडिंग की तस्वीरें शेयर कीं, फैन्स में हलचल मच गई. हालांकि लोग समझ चुके थे कि एक्ट्रेस चोरी-छिपे शादी कर ही हैं लेकिन शादी की तस्वीरों ने जैसे फैन्स का दिल जीत लिया और एक्ट्रेस की पोस्ट पर फैन्स नए जोड़े को बधाईयां देने लगे.
हीरे जड़ी अंगूठी ने लूटी महफिल
इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई फोटो और वीडियो में एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट अपने हसबैंड विलियम इस्माइल के साथ नजर आ रही हैं. न्यूली वेड कपल ने एक-दूसरे का हाथ थामा हुआ है. दुल्हन की हीरे जड़ी चमकदार अंगूठी बेहद आकर्षक लग रही है. एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि 'और आखिरकार हमारी किस्मत मिल गई!'
सेलेब्रिटीज ने दी नए जोड़े को बधाई
जेनिफर और विलियम की शादी का वीडियो वायरल होते ही कई फैन्स और फेमस सेलेब्रिटीज ने कमेंट सेक्शन में बधाई दी. एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख ने लिखा 'मेरी प्यारी जेन और विलियम को बहुत-बहुत बधाई'. मौनी रॉय ने लिखा 'ओह माय बेबी. मेरा दिल खुशी से भर गया है.' कपल को ब्लेसिंग देने वाले अन्य लोगों में सोनू सूद, जन्नत जुबैर , डेलनाज़ ईरानी, रश्मि देसाई, किश्वर मर्चेंट, सोफी चौधरी, अनुप सोनी और नकुल मेहता शामिल थे.
व्हाइट गाउन में अप्सरा लगीं जेनिफर
एक बिहाइंड-द-सीन वीडियो में डिजाइन लेबल कार्लेओ फैशन ने एक्ट्रेस के कस्टम-मेड ब्राइडल गाउन की क्लिप्स शेयर की थी. फिटिंग सेशन में एक्ट्रेस को काफी एक्साइटेड देखा गया था. वेडिंग गाउन में स्ट्रैपलेस सिल्हूट और स्वीटहार्ट नेकलाइन थी, जिसे थ्रेड वर्क और बेशकीमती पर्ल से डिजाइन किया गया. वायरल वीडियो में ड्रेस बनाने की पूरी प्रोसेस दिखाई गई.
कौन हैं विलियम इस्माइल?
जेनिफर विंगेट ने साल2012 में अपने दोस्त और दिल मिल गए के को-स्टार करन सिंह ग्रोवर से शादी की थी. कपल नवम्बर 2014 में अलग हो गए. करन सिंह ग्रोवर ने एक्ट्रेस विपाशा बासू से शादी कर ली थी जिससे उनको एक बेटी भी है. जेनिफर विंगेट के हसबैंड विलियम इस्माइल सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन हैं, जिन्हें फाइनेंस की फील्ड का अनुभव है.