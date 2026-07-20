सफेद गाउन में ‘अप्सरा’ लगीं जेनिफर विंगेट, जेनेलिया से लेकर मौनी रॉय तक… टीवी की ‘माया’ की ‘सीक्रेट वेडिंग’ PICS देख झूम उठा पूरा बॉलीवुड!

Actress Jennifer Winget Wedding Pics: लंबे समय पर सीक्रेट डेटिंग के बाद पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस जेनिफर विंगेट ने अपने बॉयफ्रेंड विलियम इस्माइल से शादी कर ली है. विलियम इस्माइल एक सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन हैं. काफी दिनों ने एक्ट्रेस की सीक्रेट वेडिंग की अफवाहें सामने आ रही थी. इंस्टाग्राम पर जेनिफर के वेडिंग गाउन ट्रायल का वीडियो भी वायरल हो गया जिसके बाद फैन्स ने अनुमान लगाया कि शायद एक्ट्रेस चोरी-छिपे शादी कर रही हैं. अफवाहों का बाजार तो गर्म था ही, अगले ही दिन एक्ट्रेस ने अपनी सीक्रेट वेडिंग की तस्वीरें फैन्स के साथ शेयर कर दी. अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस ने चर्च वेडिंग की फोटो पोस्ट कीं और बेहद खूबसूरत पल शेयर करते हुए अपने हसबैंड विलियम इस्माइल को प्रजेंट किया.