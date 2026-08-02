Jennifer Winget Haldi Ceremony: किससे शादी रचा रही हैं जेनिफर विंगेट? हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई तबाही
Jennifer Winget Haldi Ceremony: लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद, जेनिफर विंगेट और विलियम इस्माइल ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक छोटी सी क्रिश्चियन सेरेमनी में शादी की. अब, एक्ट्रेस ने अपनी ट्रेडिशनल देसी स्टाइल सेरेमनी की एक खूबसूरत झलक शेयर की है, जिसमें अलग-अलग पलों की तस्वीरें हैं. उनकी दोस्त ने भी आज फ्रेंडशिप डे पर उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.
दिल को छू लेने वाली तस्वीरें
हल्दी की तस्वीरों में सभी लोग खूब मस्ती करते दिख रहे हैं. जेनिफर, अपने दूल्हे राजा विलियम इस्माइल के साथ, भी देसी लुक में दिखीं. फैमिली मोमेंट्स की भी दिल को छू लेने वाली तस्वीरें हैं. आइए देखते हैं.
हरलीन सेठी के साथ शेयर की तस्वीर
जेनिफर विंगेट की दोस्त, एक्ट्रेस हरलीन सेठी ने अपनी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने पोस्ट पर कैप्शन लिखा, "फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, हल्दी," साथ में एक पीला हार्ट ड्रॉप भी है. इन तस्वीरों में जेनिफर डांस करती दिख रही हैं. विलियम इस्माइल भी सेरेमनी के दौरान खूब मस्ती करते दिख रहे हैं.
जेनिफर का स्वैग लुक
हल्दी सेरेमनी में जहां बाकी सभी लोग पीले रंग के आउटफिट में दिखे, वहीं जेनिफर विंगेट ने हरे रंग का आउटफिट चुना. उन्होंने डार्क और लाइट कलर के बीच कंट्रास्ट बनाया. उन्होंने मैचिंग हैवी ज्वेलरी के साथ लुक को पूरा किया. काला चश्मा पहने हुए वह स्वैग जैसी लग रही हैं.
देसी लुक में दूल्हा
विलियम इस्माइल ने भी अपने प्री-वेडिंग फंक्शन के इस खास पल के लिए देसी आउटफिट चुना. उन्होंने सफेद लॉन्ग कुर्ता और मैचिंग ट्राउजर पहना था. उन्होंने जेनिफर के लुक से मैच करता हुआ हरा दुपट्टा भी लिया था. दूल्हा इंडियन कपड़ों में हैंडसम लग रहा था.
जेनिफर ने एक झलक शेयर की
एक्ट्रेस ने अपनी हल्दी की तस्वीरों का एक कोलाज वीडियो शेयर किया, जिसमें तैयारियों से लेकर डेकोरेशन, फैमिली मोमेंट्स और डांस तक कई दिल को छू लेने वाले पल कैद हैं.
कौन हैं विलियम स्माइल?
जानकारी के मुताबिक, जेनिफर के हस्बैंड विलियम स्माइल सिंगापुर के एक व्यवसायी हैं. वो मीडिया के साथ ही सोशल मीडिया से भी दूरी बनाकर रखते हैं. दरअसल उनका इंस्टा अकाउंट भी प्राइवेट है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपल ने यूनाइटेड किंगडम में शादी की है.