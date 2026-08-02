Jennifer Winget Haldi Ceremony: किससे शादी रचा रही हैं जेनिफर विंगेट? हल्दी सेरेमनी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई तबाही

Jennifer Winget Haldi Ceremony: लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद, जेनिफर विंगेट और विलियम इस्माइल ने अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक छोटी सी क्रिश्चियन सेरेमनी में शादी की. अब, एक्ट्रेस ने अपनी ट्रेडिशनल देसी स्टाइल सेरेमनी की एक खूबसूरत झलक शेयर की है, जिसमें अलग-अलग पलों की तस्वीरें हैं. उनकी दोस्त ने भी आज फ्रेंडशिप डे पर उनकी हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.