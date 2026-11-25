Jennifer Barreto: जेनिफर की यह जीत प्यूर्टो रिको के लिए छठा मिस यूनिवर्स ताज है. इससे पहले 2006 में ज़ुलेका रिवेरा ने यह खिताब जीता था, जिसके 20 साल बाद प्यूर्टो रिको को यह सफलता मिली है. प्यूर्टो रिको ने इससे पहले 1970 में मारिसोल मालारेट, 1985 में डेबोरा कार्थी-ड्यू, 1993 में दयानारा टोरेस, 2001 में डेनिस क्विनोन्स और 2006 में ज़ुलेका रिवेरा के जरिए जीत हासिल की थी. मिस यूनिवर्स के 75वें संस्करण का समापन जेनिफर बारेटो के विजेता बनने के साथ हुआ. शीर्ष पांच फाइनलिस्ट में फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वेनेजुएला, डोमिनिकन गणराज्य और प्यूर्टो रिको शामिल थे। जहां बारेटो को विजेता का ताज पहनाया गया, वहीं डोमिनिकन गणराज्य की मेलिसा नुनेज़ पहली रनर-अप रहीं और वेनेजुएला की क्लारा वेगास गोएट्ज़ दूसरी रनर-अप रहीं. भारत की काज़िया लिज़ मेजो ने भी मिस यूनिवर्स के 75वें संस्करण में हिस्सा लिया था. वह शीर्ष 30 में तो जगह बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन 12 सेमी-फाइनलिस्टों में अपनी जगह नहीं बना सकीं.