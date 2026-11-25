जेनिफर बैरेटो मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली मां बनीं, देखें खूबसूरत तस्वीरें
Jennifer Barreto: जेनिफर की यह जीत प्यूर्टो रिको के लिए छठा मिस यूनिवर्स ताज है. इससे पहले 2006 में ज़ुलेका रिवेरा ने यह खिताब जीता था, जिसके 20 साल बाद प्यूर्टो रिको को यह सफलता मिली है. प्यूर्टो रिको ने इससे पहले 1970 में मारिसोल मालारेट, 1985 में डेबोरा कार्थी-ड्यू, 1993 में दयानारा टोरेस, 2001 में डेनिस क्विनोन्स और 2006 में ज़ुलेका रिवेरा के जरिए जीत हासिल की थी. मिस यूनिवर्स के 75वें संस्करण का समापन जेनिफर बारेटो के विजेता बनने के साथ हुआ. शीर्ष पांच फाइनलिस्ट में फिलीपींस, न्यूजीलैंड, वेनेजुएला, डोमिनिकन गणराज्य और प्यूर्टो रिको शामिल थे। जहां बारेटो को विजेता का ताज पहनाया गया, वहीं डोमिनिकन गणराज्य की मेलिसा नुनेज़ पहली रनर-अप रहीं और वेनेजुएला की क्लारा वेगास गोएट्ज़ दूसरी रनर-अप रहीं. भारत की काज़िया लिज़ मेजो ने भी मिस यूनिवर्स के 75वें संस्करण में हिस्सा लिया था. वह शीर्ष 30 में तो जगह बनाने में कामयाब रहीं, लेकिन 12 सेमी-फाइनलिस्टों में अपनी जगह नहीं बना सकीं.
जेनिफर बैरेटो ने रचा इतिहास
जेनिफर बैरेटो ने प्यूर्टो रिको के लिए मिस यूनिवर्स 2026 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. प्यूर्टो रिको के लिए जेनिफर बैरेटो की ऐतिहासिक जीत अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता के मंच पर माताओं के लिए एक मील का पत्थर है.
27 साल की हैं जेनिफर
27 वर्षीय जेनिफर ने 24 नवंबर, 2026 को प्यूर्टो रिको के सैन जुआन में आयोजित इस प्रतियोगिता के 75वें संस्करण में जीत हासिल की. जोस मिगुएल एग्रेलोट कोलिज़ीयम में हुए ग्रैंड फिनाले के दौरान, मैक्सिको की निवर्तमान मिस यूनिवर्स फातिमा बॉश ने जेनिफर बैरेटो को ताज पहनाया.
मनोविज्ञान में ली है डिग्री
जेनिफर बैरेटो का जीवन केवल इस सौंदर्य प्रतियोगिता तक ही सीमित नहीं है. उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बहुत शानदार है. उन्होंने मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) और सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) में डिग्री हासिल की है और वे एक 'प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट' (रोकथाम विशेषज्ञ) के रूप में काम करती हैं.
जेनिफर ने करियर की शुरुआत 2021 में की
जेनिफर ने अपने करियर की शुरुआत 2021 में टेक्सास के फोर्ट हुड में अमेरिकी रक्षा विभाग (यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस) के साथ की थी. उन्होंने कार्ल आर. डार्नल आर्मी मेडिकल सेंटर में स्वयंसेवक (वॉलंटियर) के रूप में भी काम किया है.
मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको 2026 तक जेनिफर बारेटो का सफर
मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको 2026 तक जेनिफर बारेटो का सफर
जेनिफर ने पेजेंट्री (सौंदर्य प्रतियोगिताओं) और मॉडलिंग का कोई पूर्व अनुभव न होने के बावजूद 2025 की गर्मियों से मिस यूनिवर्स की तैयारी शुरू कर दी। इस प्रक्रिया में उन्होंने लगभग 70 पाउंड वजन कम किया। उन्होंने मिस यूनिवर्स प्यूर्टो रिको 2026 में सैन सेबेस्टियन नगर पालिका का प्रतिनिधित्व किया और इस प्रतियोगिता के 70वें संस्करण की विजेता बनीं। यह आयोजन 25 जून 2026 को एंजेल ओ. बेरिओस परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में हुआ था.