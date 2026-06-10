जीरा, अजवाइन या मेथी का पानी? जानिए किस समस्या में कौन-सा ड्रिंक है सबसे ज्यादा फायदेमंद
Cumin water benefits: जीरा, अजवाइन और मेथी का पानी स्वास्थ्य के लिए कई फायदे दे सकता है, लेकिन तीनों का असर अलग-अलग होता है. जीरा पानी पाचन के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, अजवाइन पानी पेट दर्द और गैस में राहत देता है लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जबकि मेथी पानी ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है.
भारतीय किचन के घरेलू नुस्खे और हेल्थ ट्रेंड
जीरा, अजवाइन और मेथी जैसे मसाले आज सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोग इन्हें सुबह के हेल्थ ड्रिंक के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं.
डिटॉक्स वॉटर का बढ़ता क्रेज
सोशल मीडिया पर इन घरेलू नुस्खों को “वेट लॉस ड्रिंक” और “डिटॉक्स वॉटर” के रूप में खूब प्रमोट किया जा रहा है, जिससे इनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. विशेषज्ञों के अनुसार ये ड्रिंक्स जादुई इलाज नहीं हैं. हर ड्रिंक का शरीर पर अलग असर होता है और इसे सोच-समझकर ही अपनाना चाहिए.
डाइजेशन के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प
जीरा पानी पेट में पाचक एंजाइम और बाइल के स्राव को बढ़ाता है, जिससे खाना आसानी से पचता है. गैस, पेट फूलना और भारीपन में यह काफी फायदेमंद माना जाता है.
तुरंत राहत लेकिन सावधानी जरूरी
अजवाइन में मौजूद थायमोल पेट दर्द और मरोड़ में तुरंत राहत देता है, लेकिन यह एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस वालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.
अजवाइन पानी से बचें
गर्भवती महिलाओं को अजवाइन पानी से परहेज करने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह गर्भाशय में संकुचन को ट्रिगर कर सकता है.
शुगर और मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में मददगार
मेथी का पानी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में मदद करता है. यह कब्ज और सुस्त पाचन के लिए भी फायदेमंद है.
ज्यादा सेवन से नुकसान भी संभव
इन घरेलू ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन लूज मोशन, एसिडिटी या अन्य समस्याएं पैदा कर सकता है. इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही इन्हें डेली रूटीन में शामिल करें.