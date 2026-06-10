जीरा, अजवाइन या मेथी का पानी? जानिए किस समस्या में कौन-सा ड्रिंक है सबसे ज्यादा फायदेमंद

Cumin water benefits: जीरा, अजवाइन और मेथी का पानी स्वास्थ्य के लिए कई फायदे दे सकता है, लेकिन तीनों का असर अलग-अलग होता है. जीरा पानी पाचन के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है, अजवाइन पानी पेट दर्द और गैस में राहत देता है लेकिन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जबकि मेथी पानी ब्लड शुगर और मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है.