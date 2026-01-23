  • Home>
  Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व

Jaya Ekadashi 2026: एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. जनवरी माह और माघ माह की आखिरी एकादशी जया एकाशी है. इस एकादशी को पितरों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जानें वजह और तर्पण का महत्व.


By: Tavishi Kalra | Last Updated: January 23, 2026 10:26:14 AM IST

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व - Photo Gallery
1/6

Jaya Ekadashi

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. साल 2026 में जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी, गुरुवार के दिन पड़ रहा है. इस दिन को बहुत विशेष माना जा रहा है. साथ ही इस दिन गुरुवार पड़ने से एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व - Photo Gallery
2/6

Jaya Ekadashi

माघ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी के व्रत में पितरों का तर्पण और श्राद्ध विशेष रूप से उनकी आत्मा की शांति, मोक्ष प्राप्ति और नरक योनियों (जैसे प्रेत, पिशाच) से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व - Photo Gallery
3/6

Jaya Ekadashi

जया एकादशी को पितरों की आत्मा की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ, पितरों का तर्पण करना अति शुभ माना जाता है.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व - Photo Gallery
4/6

Jaya Ekadashi

जया एकादशी की व्रत कथा में पिशाच योनि से मुक्ति की कथा बताई गई है. इस कथा को भगवान श्री कृष्ण ने स्वंय अर्जुन को सुनाया था. इस दिन व्रत का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व - Photo Gallery
5/6

Jaya Ekadashi

जया एकादशी के दिन दान-पुण्य का विशेष महत्व है. इस दिन जरूरतमंदों को कंबल, अन्न, दक्षिणा दान में जरूर दें. ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और वह प्रसन्न होते हैं.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व - Photo Gallery
6/6

Jaya Ekadashi

जया एकादशी के दिन दक्षिण दिशा (South Direction) में दीपक जलाने और काले तिल से तर्पण करने से पितृ दोष कम होता है और पूर्वजों को मोक्ष मिलता है.

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशी के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए क्या करें? जानें तर्पण विधि, पूजा और महत्व - Photo Gallery

