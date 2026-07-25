Skin Care Tips: चेहरे पर केले का छिलका रगड़ने से क्या होता है? जानिए जावेद हबीब का ब्यूटी सीक्रेट

Banana Peel For Face: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बिना महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के भी साफ, मुलायम और चमकदार दिखे. ऐसे में मशहूर हेयर और ब्यूटी एक्सपर्ट जावेद हबीब ने एक बेहद आसान और किफायती घरेलू नुस्खा बताया है. उनके अनुसार, केले का छिलका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह त्वचा को मॉइस्चराइज रखने, नेचुरल ग्लो बढ़ाने और स्किन को फ्रेश महसूस कराने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसे लगाने का सही तरीका, फायदे और जरूरी सावधानियां.