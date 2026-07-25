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Skin Care Tips: चेहरे पर केले का छिलका रगड़ने से क्या होता है? जानिए जावेद हबीब का ब्यूटी सीक्रेट

Banana Peel For Face: हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बिना महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के भी साफ, मुलायम और चमकदार दिखे. ऐसे में मशहूर हेयर और ब्यूटी एक्सपर्ट जावेद हबीब ने एक बेहद आसान और किफायती घरेलू नुस्खा बताया है. उनके अनुसार, केले का छिलका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह त्वचा को मॉइस्चराइज रखने, नेचुरल ग्लो बढ़ाने और स्किन को फ्रेश महसूस कराने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं इसे लगाने का सही तरीका, फायदे और जरूरी सावधानियां.


By: Ranjana Sharma | Published: July 25, 2026 1:30:01 PM IST

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महंगे फेस पैक नहीं, केले का छिलका बन सकता है ब्यूटी सीक्रेट

महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और फेस पैक खरीदने के बजाय कई लोग घरेलू उपायों पर भरोसा करते हैं. मशहूर हेयर और ब्यूटी एक्सपर्ट जावेद हबीब ने भी अपने इंस्टाग्राम वीडियो में केले के छिलके का एक आसान ब्यूटी हैक बताया है, जो चेहरे की नेचुरल चमक बढ़ाने में मदद कर सकता है.

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केले के छिलके में छिपे हैं स्किन के लिए कई पोषक तत्व

केले के छिलके में विटामिन A, विटामिन E, पोटैशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. ये तत्व त्वचा को मॉइस्चराइज रखने, फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करने और स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

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चेहरे पर कैसे करें केले के छिलके का इस्तेमाल?

सबसे पहले चेहरे को हल्के फेस वॉश से साफ करें. इसके बाद केले के छिलके के अंदर वाले सफेद हिस्से को करीब 5 मिनट तक हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर रगड़ें. फिर इसे लगभग 10 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें और बाद में सादे पानी से चेहरा धो लें.

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हफ्ते में कितनी बार करें इस्तेमाल?

अगर आपकी त्वचा सामान्य है तो इस घरेलू उपाय को सप्ताह में लगभग तीन बार अपनाया जा सकता है. नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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ड्राई स्किन वालों को मिल सकता है फायदा

केले का छिलका ड्राई स्किन को हल्का मॉइस्चर देने में मदद कर सकता है. यदि इसे दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो फायदा और बढ़ सकता है. वहीं चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए शहद का इस्तेमाल भी लाभदायक माना जाता है, जो त्वचा का रूखापन कम करने में मदद कर सकता है.

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चेहरे को मिल सकती है नेचुरल चमक

केले के छिलके के नियमित उपयोग से चेहरा फ्रेश और मुलायम महसूस हो सकता है. इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे चेहरा पहले से ज्यादा दमकता हुआ नजर आ सकता है.

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इस्तेमाल से पहले रखें ये जरूरी सावधानियां

अगर आपकी त्वचा बहुत संवेदनशील है तो पहले हाथ के अंदरूनी हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. चेहरे पर कट, घाव या संक्रमण वाली जगह पर केले का छिलका न लगाएं. यदि लगाने के बाद खुजली, जलन या लालिमा बढ़ जाए तो तुरंत चेहरा धो लें और इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

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स्किन प्रॉब्लम हो तो पहले लें एक्सपर्ट की सलाह

अगर आपको एलर्जी, गंभीर स्किन प्रॉब्लम या लगातार पिंपल्स की परेशानी है, तो किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें. सही सलाह के साथ ही किसी भी घरेलू उपाय का बेहतर लाभ मिल सकता है.

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