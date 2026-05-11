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देसी सुपरड्रिंक सत्तू कैसे देता है शरीर को ठंडक और एनर्जी? जानें जौ और चने के सत्तू में कौन सा है ज्यादा फायदेमंद

Sattu Desi Superdrink: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडा रखने और एनर्जी बनाए रखने वाली चीजों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में भारतीय रसोई का एक पारंपरिक सुपरफूड फिर चर्चा में आ जाता है-“सत्तू”. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सत्तू को सदियों से गर्मी का सबसे असरदार देसी हेल्दी ड्रिंक माना जाता रहा है. यह न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा भी बनाए रखता है. लेकिन जब बात आती है जौ के सत्तू और चने के सत्तू की, तो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा फायदेमंद है. आइए जानते हैं दोनों के फायदे और फर्क.


By: Ranjana Sharma | Published: May 11, 2026 6:06:09 PM IST

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गर्मी में देसी सुपरड्रिंक: सत्तू क्यों है खास?

गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने और एनर्जी बनाए रखने के लिए सत्तू एक पारंपरिक और बेहद असरदार देसी ड्रिंक माना जाता है, जो भारत में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है.

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सदियों से भारतीय रसोई का हिस्सा है सत्तू

बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान जैसे राज्यों में सत्तू को गर्मी का सबसे भरोसेमंद हेल्दी ड्रिंक माना जाता है, जो शरीर को अंदर से ठंडक देता है.

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सत्तू कैसे बनता है और कैसे पीया जाता है

भुने हुए अनाज को पीसकर सत्तू बनाया जाता है, जिसे पानी, नींबू, नमक, जीरा या गुड़ के साथ मिलाकर एक पौष्टिक और एनर्जेटिक ड्रिंक के रूप में पिया जाता है.

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चने का सत्तू: ताकत और प्रोटीन का पावरहाउस

चने का सत्तू प्रोटीन से भरपूर होता है, जो शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है.

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जौ का सत्तू: ठंडक और वजन कंट्रोल का बेहतरीन विकल्प

जौ का सत्तू शरीर को ठंडा रखने, डिहाइड्रेशन से बचाने और वजन नियंत्रित करने में मदद करता है, साथ ही यह पाचन को भी बेहतर बनाता है.

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जौ का सत्तू: पाचन और डाइट के लिए फायदेमंद

इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और कब्ज, गैस व एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत देने में मदद करता है.

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कौन सा सत्तू चुनें: जौ या चना?

अगर आपको ठंडक, वजन कंट्रोल और हल्का डाइट चाहिए तो जौ का सत्तू बेहतर है, जबकि ज्यादा ताकत और प्रोटीन के लिए चने का सत्तू ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

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Desi SuperdrinkSattu
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