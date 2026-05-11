देसी सुपरड्रिंक सत्तू कैसे देता है शरीर को ठंडक और एनर्जी? जानें जौ और चने के सत्तू में कौन सा है ज्यादा फायदेमंद

Sattu Desi Superdrink: गर्मियों का मौसम आते ही शरीर को ठंडा रखने और एनर्जी बनाए रखने वाली चीजों की मांग बढ़ जाती है. ऐसे में भारतीय रसोई का एक पारंपरिक सुपरफूड फिर चर्चा में आ जाता है-“सत्तू”. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में सत्तू को सदियों से गर्मी का सबसे असरदार देसी हेल्दी ड्रिंक माना जाता रहा है. यह न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि लंबे समय तक ऊर्जा भी बनाए रखता है. लेकिन जब बात आती है जौ के सत्तू और चने के सत्तू की, तो अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा फायदेमंद है. आइए जानते हैं दोनों के फायदे और फर्क.