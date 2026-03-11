Jasprit Bumrah love story: बुमराह से शादी से पहले किसे डेट कर रही थीं संजना गणेशन?

Jasprit Bumrah love story: जसप्रीत बुमराह भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर चर्चा में रहती है. उन्होंने 15 मार्च 2021 को संजना गणेशन से शादी की थी. बहुत कम लोग जानते हैं कि संजना का नाम पहले अश्विनी कौल के साथ जुड़ा था.