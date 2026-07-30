जसप्रीत बुमराह फिट होने की राह पर, इस हफ्ते शुरू करेंगे बॉलिंग, श्रीलंका के खिलाफ खेल सकते हैं पहला टेस्ट

भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है. दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सप्ताह से फिर गेंदबाजी शुरू करने वाले हैं. उनकी फिटनेस को लेकर पहले कुछ सवाल थे, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार वह पहले टेस्ट तक पूरी तरह फिट होने की राह पर हैं. इससे भारतीय टीम मैनेजमेंट को बड़ी राहत मिली है.