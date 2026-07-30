जसप्रीत बुमराह फिट होने की राह पर, इस हफ्ते शुरू करेंगे बॉलिंग, श्रीलंका के खिलाफ खेल सकते हैं पहला टेस्ट
भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है. दुनिया के नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सप्ताह से फिर गेंदबाजी शुरू करने वाले हैं. उनकी फिटनेस को लेकर पहले कुछ सवाल थे, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार वह पहले टेस्ट तक पूरी तरह फिट होने की राह पर हैं. इससे भारतीय टीम मैनेजमेंट को बड़ी राहत मिली है.
चोट के बाद सावधानी से हो रही तैयारी
जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के दौरान लगी चोट से उबर रहे हैं. भारतीय टीम और मेडिकल स्टाफ उनकी वापसी में किसी तरह की जल्दबाजी नहीं करना चाहते. इसी कारण उनकी रिकवरी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि वह पूरी तरह फिट होकर टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर सकें.
इस सप्ताह शुरू करेंगे गेंदबाजी
द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, जसप्रीत बुमराह इस सप्ताह से गेंदबाजी शुरू करेंगे और धीरे-धीरे उनका वर्कलोड बढ़ाया जाएगा. टेस्ट क्रिकेट में लंबे स्पेल फेंकने के लिए उन्हें दोबारा तैयार किया जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मेडिकल टीम उनकी फिटनेस पर लगातार नजर बनाए हुए है.
मेडिकल टीम को फिटनेस पर भरोसा
रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि शुरुआती मेडिकल रिपोर्ट काफी सकारात्मक हैं. टीम को भरोसा है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो जसप्रीत बुमराह 15 अगस्त से गॉल में शुरू होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे.
श्रीलंका सीरीज का पूरा कार्यक्रम
भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 से 19 अगस्त तक गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम मुकाबला 23 से 27 अगस्त तक कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर होगा. भारतीय टीम मैनेजमेंट चाहता है कि जसप्रीत बुमराह पहले ही मैच से टीम की तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करें.
डब्ल्यूटीसी फाइनल की उम्मीदें कायम
सूत्र के अनुसार, यह दोनों टेस्ट मैच भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं. यदि भारत यहां अंक गंवाता है तो अगले साल होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल हो सकती है. यही वजह है कि टीम प्रबंधन जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह फिट और सर्वश्रेष्ठ लय में मैदान पर उतारना चाहता है.
शुभमन गिल की फिटनेस पर अपडेट
रिपोर्ट में भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की फिटनेस को लेकर भी जानकारी दी गई है. बताया गया है कि वह पिछले कुछ समय से गर्दन के दर्द से जूझ रहे हैं. इसी समस्या के कारण वह पिछले साल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए थे और अप्रैल 2026 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) का एक मुकाबला भी मिस करना पड़ा था.
भारत के लिए अच्छी खबर
हालांकि, अब शुभमन गिल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सलाह और इलाज की मदद से पहले से बेहतर स्थिति में हैं. उनकी रिकवरी की प्रक्रिया अभी भी जारी है, लेकिन उम्मीद है कि वह श्रीलंका दौरे तक पूरी तरह तैयार रहेंगे. यदि जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल दोनों फिट रहते हैं, तो भारत श्रीलंका के खिलाफ इस अहम टेस्ट सीरीज में पूरी ताकत के साथ उतर सकता है.