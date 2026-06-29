कौन हैं जैस्मिन सैंडलस? हिट गानों से बनाई पहचान, अब लेट कॉन्सर्ट की वजह से फैंस ने मचाया बवाल

Jasmin Sandlas Concert Controversy: सिंगर जैस्मिन सैंडलस को हैदराबाद में अपने हालिया कॉन्सर्ट के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा, और कई लोगों ने निराशा जताई. कई फैंस ने दावा किया कि सिंगर स्टेज पर लगभग तीन घंटे देर से पहुंचीं और अपनी परफॉर्मेंस के कुछ हिस्सों के दौरान लिप-सिंक किया. जैस्मिन ने 27 जून को हैदराबाद के क्वेक एरिना में परफॉर्म किया, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई. इसके बाद के घंटों में, सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट में जाने वालों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिले, और कई लोगों ने पूरे अनुभव से निराशा जताई.