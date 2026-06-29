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कौन हैं जैस्मिन सैंडलस? हिट गानों से बनाई पहचान, अब लेट कॉन्सर्ट की वजह से फैंस ने मचाया बवाल

Jasmin Sandlas Concert Controversy: सिंगर जैस्मिन सैंडलस को हैदराबाद में अपने हालिया कॉन्सर्ट के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा, और कई लोगों ने निराशा जताई. कई फैंस ने दावा किया कि सिंगर स्टेज पर लगभग तीन घंटे देर से पहुंचीं और अपनी परफॉर्मेंस के कुछ हिस्सों के दौरान लिप-सिंक किया. जैस्मिन ने 27 जून को हैदराबाद के क्वेक एरिना में परफॉर्म किया, जिससे ऑनलाइन बहस छिड़ गई. इसके बाद के घंटों में, सोशल मीडिया पर कॉन्सर्ट में जाने वालों के मिले-जुले रिएक्शन देखने को मिले, और कई लोगों ने पूरे अनुभव से निराशा जताई.


By: Shristi S | Published: June 29, 2026 8:43:11 PM IST

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जैस्मिन सैंडलस कौन हैं? - Photo Gallery
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जैस्मिन सैंडलस कौन हैं?

जैस्मिन सैंडलस का जन्म जालंधर में हुआ था और वह कैलिफ़ोर्निया में पली-बढ़ीं. उन्होंने 2008 में मुस्कान गाने से अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत की और बाद में बोहेमिया के साथ गुलाबी एल्बम में काम किया.

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धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस को आलोचना का सामना करना पड़ा

एक सोशल मीडिया यूज़र ने लिखा मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन था, लेकिन मैं सच में निराश हूं. शो रात 8 बजे शुरू होना था, लेकिन जैस्मिन सैंडलस, आप रात 11:20 बजे आईं और एक शब्द भी नहीं कहा या माफ़ी नहीं मांगी? पूरे तीन घंटे की देरी और फिर आप लाइव शो में आकर लिप-सिंक करती हैं? फिर आप अचानक 'थैंक यू', 'सॉरी' या कुछ भी कहे बिना चली जाती हैं.

जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट में एक बुरा अनुभव - Photo Gallery
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जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट में एक बुरा अनुभव

एक ने कहा बहुत बुरा अनुभव. हमने रात 8 बजे से 11:30 बजे तक इंतज़ार किया और फिर चले गए क्योंकि वापस आने में बहुत देर हो गई थी. हमें देरी के बारे में नहीं बताया गया था. मैनेजमेंट स्टाफ़ सबसे खराब और बदतमीज़ था. लोगों को 'क्वेक' इवेंट्स के बारे में चेतावनी दी जानी चाहिए और वे कितने सस्ते स्कैम हैं. सच में, बहुत बुरा अनुभव और खराब मैनेजमेंट.

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जैस्मिन सैंडलस को लोगों ने कोसा

लोगों ने जैस्मिन सैंडलस की बुराई की. एक सोशल मीडिया यूज़र ने इसे सुपर फ्लॉप शो कहा, जबकि दूसरे ने लिखा बहुत निराशाजनक अनुभव. इवेंट रात 8 बजे के बजाय रात 11 बजे के बाद शुरू हुआ. कितना भयानक इवेंट था. वह सचमुच गायब हो गई. + QUAKE का मैनेजमेंट सबसे बुरा फ़ूड सर्विस के साथ एक्स्ट्रा कवर चार्ज... वे बिना किसी वजह के चार्ज कर रहे थे... मैं पहले भी क्लब कॉन्सर्ट में गया हूं, लेकिन यह सच में सबसे बुरा था, बस इतना ही.

लोगों का इवेंट ऑर्गनाइजर पर भी फूटा गुस्सा - Photo Gallery
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लोगों का इवेंट ऑर्गनाइजर पर भी फूटा गुस्सा

गुस्सा सिर्फ परफॉर्मेंस तक ही सीमित नहीं था. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इवेंट ऑर्गनाइजर की भी आलोचना की, और खराब कम्युनिकेशन, लंबी देरी और कुल मिलाकर मिसमैनेजमेंट को दोषी ठहराया. कुछ ने तो इसे "लोगों को ठगने का नया तरीका" भी कहा और अपने अनुभव ऑनलाइन शेयर किए.

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जैस्मिन सैंडलस के गाने - Photo Gallery
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जैस्मिन सैंडलस के गाने

जैस्मिन ने सलमान खान की फ़िल्म किक से बॉलीवुड में सिंगिंग डेब्यू किया. इस फ़िल्म का उनका गाना यार ना मिले बहुत हिट हुआ. इसके बाद उन्होंने कई हिट गाने दिए, जिनमें स्ट्रीट डांसर 3D का इलीगल वेपन 2.0, मुंज्या का तारस नी आया तुझको, रेड 2 का नशा, द बास्टर्ड्स ऑफ़ बॉलीवुड का आशिकान और थम्मा का पॉइज़न बेबी शामिल हैं. आदित्य धर और रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर में उनके हाल के गाने भी चार्टबस्टर रहे. फिल्म के पहले पार्ट में, उन्होंने टाइटल ट्रैक और आइटम सॉन्ग शरत गाया था. दोनों गाने बहुत पॉपुलर हुए थे.

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