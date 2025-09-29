लगा बदसूरत हूँ, शुरू कर दी … इस हसीना ने उठाये दिल दहलाने वाले कदम, आज है टॉप की एक्ट्रेस !
जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) , बिग बॉस 14 की फेमस कंटेस्टेंट, अपनी खूबसूरती और शानदार एक्टिंग के लिए जानी जाती हैं, लेकिन उनके करियर की शुरुआत आसान नहीं थी. उन्होंने शुरुआती दिनों में काफी सारे रिजेक्शन और मेंन्टल स्ट्रगल झेले. हाल ही में उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, कास्टिंग काउच और डिप्रेशन के बारे में खुलकर बताया . उनके अनुभव कई नए और जूनियर एक्टर्स के लिए सीख और चेतावनी दोनों हैं.
डिप्रेशन का हुई शिकार
जैस्मिन ने अपने करियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन झेले,उन्होंने बताया कि कई बार ऑडिशन के बाद उन्हें नकारा गया. इन रिजेक्शन्स ने उनके कॉन्फिडेंस को प्रभावित किया और वह थोड़े समय के लिए डिप्रेशन में चली गईं.
जैस्मिन भसीन खुद को समझती थी बदसूरत
रिजेक्शन और कठिनाइयों की वजह से जस्मिन डिप्रेशन में चली गईं, उन्होंने बताया कि वह खुद को कभी-कभी बेकार और बदसूरत महसूस करती थीं.
शराब का लिया सहारा
स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से जैस्मिन ने शराब का सहारा लिया,उन्होंने खुलासा किया कि यह समय उनके लिए बहुत मुश्किल था. धीरे-धीरे दोस्तों की मदद और self-control से वह इससे बाहर आईं.
जैस्मिन ने किया ऑडिशन में चुनौतियों का सामना
जैस्मिन ने बताया कि एक एक्टर के लिए ऑडिशन और रिजेक्शन रोजाना की कहानी है, हर ऑडिशन में उन्हें खुद को साबित करना होता है. उन्होंने एक्सपीरिएंस शेयर किया कि लगातार रिजेक्शन के बावजूद हार न मानना और मेहनत करना जरूरी है
कास्टिंग काउच पर ये बोली जैस्मिन
जैस्मिन ने अपने कास्टिंग काउच एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया, उन्होंने बताया कि एक ऑडिशन में उन्हें अनकम्फर्टेबले और डर महसूस हुआ. उन्होंने अपनी समझदारी और स्किल का यूज़ किया और वहा से भाग गई.
सीख और चेतावनी
जैस्मिन ने कहा कि सच्चे कास्टिंग कॉल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, जो लोग गलत काम करते हैं, वे असली डायरेक्टर नहीं होते. उनका अनुभव नए एक्टर्स के लिए चेतावनी है कि कभी भी गलत जगहों पर भरोसा न करें और हमेशा सुरक्षित रहकर ही कदम बढ़ाएं.
खुद पर जैस्मिन भसीन ने रखा विश्वास
जैस्मिन ने अपने मुश्किल समय से बाहर आने के बाद खुद पर विश्वास रखा. उन्होंने समझा कि सक्सेस और फेलियर जीवन का हिस्सा है. उनका एक्सपीरियंस दिखाता है कि स्ट्रगल से गुजरकर ही मजबूत और समझदार बनना संभव है.
जैस्मिन बन चुकी है एक सुपरस्टार और फैंस की फेवरेट
जैस्मिन भसीन एक फेमस और सक्सेस्फुल एक्ट्रेस हैं और आये दिन बड़े - बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती हैं. जैस्मिन ने टेलीविजन इंडस्ट्री से लेकर पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का सिक्का चलाया हैं और वो फैंस की भी फेवरेट बन चुकी हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है