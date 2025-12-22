  • Home>
  • धरती पर जन्नत से कम नहीं ये खूबसूरत देश, दोस्तों के साथ प्लान करें ट्रिप; 2026 की Foreign Trip बन जाएगी यादगार

धरती पर जन्नत से कम नहीं ये खूबसूरत देश, दोस्तों के साथ प्लान करें ट्रिप; 2026 की Foreign Trip बन जाएगी यादगार

Most Scenic Countries to Visit in 2026: साल 2026 को यादगार बनाने के लिए आप दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान कर सकते हैं. आज हम आपके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत देश खोज कर लाए हैं. शानदार पहाड़ों से लेकर अद्भुत प्राकृतिक तक सुंदर-सुंदर नजारें देखने को मिल सकते हैं. यह देश पृथ्वी पर किसी जन्नत से कम नहीं है.  


By: Preeti Rajput | Published: December 22, 2025 12:19:28 PM IST

धरती पर जन्नत से कम नहीं ये खूबसूरत देश, दोस्तों के साथ प्लान करें ट्रिप; 2026 की Foreign Trip बन जाएगी यादगार - Photo Gallery
1/7

न्यूज़ीलैंड

न्यूजीलैंड में धरती के सबसे अलग-अलग तरह के नजारे देखने को मिलते हैं, जिसमें ऊंची-ऊंची ग्लेशियर से बनी झीलें, हरे-भरे पहाड़ियां, समुद्र तट और दूर-दराज की सड़कें शामिल हैं.

2/7

स्विट्जरलैंड

स्विट्जरलैंड के लैंडस्केप्स बहुत ही खूबसूरती से बनाए हुए लगते हैं, जिनमें बर्फ से ढकी पहाड़ियां, फ़िरोज़ी झीलें, शांत घाटियां, रंगीन घास के मैदान और ऐतिहासिक गांव हैं जो घूमने के लिए बेस्ट हैं.

3/7

नॉर्वे

नॉर्वे अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. ग्लेशियरों द्वारा बनी गहरी घाटियां, ऊंची चट्टानें, अनगिनत झरने और आधी रात के सूरज या नॉर्दर्न लाइट्स में चमकता आसमान देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है.

4/7

जापान

जापान का नजारा काफी खूबसूरत है, चेरी के फूलों और बांस के जंगलों से लेकर ज्वालामुखी पहाड़ों, शांत झीलों और पुराने मंदिर. इसे और भी ज्यादा खास बना देते हैं.

5/7

इटली

इटली कई तरह की खूबसूरती पेश करता है, जिसमें धूप से जगमगाते सागरीय तट, अंगूर के बागों से ढकी पहाड़ियां, सुनहरे ग्रामीण इलाके, ऐतिहासिक शहर और सदियों की कला और संस्कृति से बने लैंडस्केप आदी इसे खूबसूरत देश बनाते हैं.

6/7

कनाडा

कनाडा की प्राकृतिक सुंदरता विशाल और अद्भुत है. जिसमें साफ झीलें, घने जंगल, बड़े-बड़े मैदान और वन्यजीवों से भरे संरक्षित नेशनल पार्क शामिल हैं.

7/7

आइसलैंड

आइसलैंड काफी ज्यादा खूबसूरत देश है. यहां झरने, लावा का मैदान और काली रेत का समुद्र तट के साथ विशाल ग्लेशियर और ज्वालामुखी पहाड़ भी स्थित है.

Tags:
icelandjapanNorwayScenic Countries
