  • Home>
  • Gallery»
  • साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर!

साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर!

अगर आप नए साल में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जनवरी 2026 में कीमतें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैंकई कार मैन्युफैक्चरर्स ने सालाना कीमतों में बदलाव की पुष्टि की है, जो 1 जनवरी से लागू होंगे.


By: Anshika thakur | Published: December 31, 2025 1:55:24 PM IST

Follow us on
Google News
Honda Elevate - Photo Gallery
1/7

Honda Elevate

होंडा ने कन्फर्म किया है कि वह जनवरी 2026 से Elevate SUV समेत अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएगी. कीमत बढ़ाने का कारण बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग लागत बताया गया है, लेकिन बढ़ोतरी की सही रकम अभी तक नहीं बताई गई है.

You Might Be Interested In
MG Hector 2026 - Photo Gallery
2/7

MG Hector

बढ़ती लागत और आर्थिक कारणों से MG मोटर 1 जनवरी 2026 से अपनी सभी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडल, जिसमें पॉपुलर हेक्टर SUV भी शामिल है की कीमतें 2% तक बढ़ाएगी.

Mercedes-Benz GLA - Photo Gallery
3/7

Mercedes-Benz GLA

मर्सिडीज-बेंज जनवरी 2026 से भारत में अपनी कारों जिसमें GLA SUV भी शामिल है, की कीमतें 2% तक बढ़ाएगी. ऐसा लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने और यूरो-रुपये की कमजोर एक्सचेंज रेट के कारण हो रहा है, हालांकि कीमतें अभी भी GST लागू होने से पहले के लेवल से कम रहेंगी.

You Might Be Interested In
BMW X1 - Photo Gallery
4/7

BMW X1

BMW 1 जनवरी 2026 से X1 SUV समेत अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएगी. ऐसा ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट और करेंसी में उतार-चढ़ाव की वजह से हो रहा है, जिसका असर लोकल लेवल पर बनी और इम्पोर्टेड दोनों तरह की गाड़ियों पर पड़ेगा.

Nissan Magnite - Photo Gallery
5/7

Nissan Magnite

निसान जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों, जिसमें मैग्नाइट SUV भी शामिल है, की कीमतें 3% तक बढ़ाएगी. इससे पहले की गई कुछ प्राइस कट वापस ले ली जाएंगी, लेकिन कीमतें फिर भी कॉम्पिटिटिव बनी रहेंगी.

Renault Kiger - Photo Gallery
6/7

Renault Kiger

रेनॉल्ट 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी जिसमें काइगर SUV भी शामिल है. कीमत में बढ़ोतरी वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी और कंपनी अगले साल डस्टर जैसी नई SUV भी लॉन्च करने की योजना बना रही है.

You Might Be Interested In
BYD Sealion 7 - Photo Gallery
7/7

BYD Sealion 7

BYD जनवरी 2026 से सीलियन 7 इलेक्ट्रिक SUV की कीमतें बढ़ाएगी लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले की गई बुकिंग पर मौजूदा कीमत ही लागू होगी.

Tags:
BMW X1BYD Sealion 7Honda ElevateMercedes-Benz GLAMG Hectornissan magniteRenault Kiger
साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर! - Photo Gallery
साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर! - Photo Gallery
साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर! - Photo Gallery
साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर! - Photo Gallery