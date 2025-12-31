साल की शुरुआत में बढ़ेगी SUV की कीमतें: जानिए किन मॉडल्स पर लगेगा असर!
अगर आप नए साल में SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जनवरी 2026 में कीमतें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं. कई कार मैन्युफैक्चरर्स ने सालाना कीमतों में बदलाव की पुष्टि की है, जो 1 जनवरी से लागू होंगे.
Honda Elevate
होंडा ने कन्फर्म किया है कि वह जनवरी 2026 से Elevate SUV समेत अपनी सभी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएगी. कीमत बढ़ाने का कारण बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और सोर्सिंग लागत बताया गया है, लेकिन बढ़ोतरी की सही रकम अभी तक नहीं बताई गई है.
MG Hector
बढ़ती लागत और आर्थिक कारणों से MG मोटर 1 जनवरी 2026 से अपनी सभी पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक मॉडल, जिसमें पॉपुलर हेक्टर SUV भी शामिल है की कीमतें 2% तक बढ़ाएगी.
Mercedes-Benz GLA
मर्सिडीज-बेंज जनवरी 2026 से भारत में अपनी कारों जिसमें GLA SUV भी शामिल है, की कीमतें 2% तक बढ़ाएगी. ऐसा लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ने और यूरो-रुपये की कमजोर एक्सचेंज रेट के कारण हो रहा है, हालांकि कीमतें अभी भी GST लागू होने से पहले के लेवल से कम रहेंगी.
BMW X1
BMW 1 जनवरी 2026 से X1 SUV समेत अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएगी. ऐसा ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट और करेंसी में उतार-चढ़ाव की वजह से हो रहा है, जिसका असर लोकल लेवल पर बनी और इम्पोर्टेड दोनों तरह की गाड़ियों पर पड़ेगा.
Nissan Magnite
निसान जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों, जिसमें मैग्नाइट SUV भी शामिल है, की कीमतें 3% तक बढ़ाएगी. इससे पहले की गई कुछ प्राइस कट वापस ले ली जाएंगी, लेकिन कीमतें फिर भी कॉम्पिटिटिव बनी रहेंगी.
Renault Kiger
रेनॉल्ट 1 जनवरी, 2026 से कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी जिसमें काइगर SUV भी शामिल है. कीमत में बढ़ोतरी वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी और कंपनी अगले साल डस्टर जैसी नई SUV भी लॉन्च करने की योजना बना रही है.
BYD Sealion 7
BYD जनवरी 2026 से सीलियन 7 इलेक्ट्रिक SUV की कीमतें बढ़ाएगी लेकिन 31 दिसंबर 2025 से पहले की गई बुकिंग पर मौजूदा कीमत ही लागू होगी.