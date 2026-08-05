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एल्विश यादव की दुल्हन बनेंगी जन्नत ज़ुबैर, प्यार में तोड़ेंगी धर्म की दीवार? शादी पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी!

टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर और यूट्यूबर एल्विश यादव की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री देखकर फैंस ने दोनों के रिलेशनशिप और शादी तक के सपने सजाने शुरू कर दिए थे. सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं गर्म थीं. लेकिन क्या वाकई जन्नत और एल्विश के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है? इस पर अब खुद जन्नत जुबैर ने सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और रिश्ते का पूरा सच उजागर किया है.


By: Shivani Singh | Published: August 5, 2026 7:24:54 PM IST

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एल्विश यादव की दुल्हन बनेंगी जन्नत ज़ुबैर, प्यार में तोड़ेंगी धर्म की दीवार? शादी पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी! - Photo Gallery
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सोशल मीडिया पर उड़ती अफ़वाहें

टीवी एक्ट्रेस जन्नत ज़ुबैर और यूट्यूबर एल्विश यादव की जोड़ी पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में है. दोनों की बेहतरीन बॉन्डिंग और ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर फैंस उनके रिलेशनशिप और यहाँ तक कि शादी की अटकलें लगाने लगे थे.

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अफ़वाहों पर जन्नत का पहला बयान

इन अफ़वाहों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए जन्नत ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि जब दर्शकों को कोई दो लोग साथ पसंद आते हैं, तो वे उन्हें एक हैशटैग दे देते हैं. जन्नत ने यह भी बताया कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ है; इससे पहले भी लोग उनकी दोस्ती को रिलेशनशिप का नाम दे चुके हैं.

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प्रोफ़ेशनल वर्क-कल्चर और रिश्ता

जन्नत ने साफ़ किया कि सेट पर सभी कलाकार पूरी तरह प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करते हैं. किसी की भी अच्छी और सामान्य दोस्ती को प्यार का नाम देना सही नहीं है. उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एल्विश के साथ उनका रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्ती का है.

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फैंस के प्यार पर जन्नत का नज़रिया

अफ़वाहों को खारिज करने के बावजूद, जन्नत ने स्वीकार किया कि फैंस का यह प्यार उन्हें अच्छा लगता है. जब लोग उनकी वीडियो एडिट करके भेजते हैं या फैन पेज बनाते हैं, तो वह इसे दर्शकों का अपने प्रति एक स्नेह मानती हैं.

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शो, म्यूजिक वीडियो और करियर फोकस

बता दें कि रिएलिटी शो ‘लाफ्टर शेफ्स’ के दौरान जन्नत और एल्विश की बॉन्डिंग काफ़ी सुर्खियों में रही थी, जिसके बाद दोनों एक म्यूजिक वीडियो में भी साथ नज़र आए थे. फ़िलहाल, जन्नत और एल्विश दोनों ही अफ़वाहों से दूर अपने-अपने करियर पर पूरा ध्यान दे रहे हैं.

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