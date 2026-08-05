एल्विश यादव की दुल्हन बनेंगी जन्नत ज़ुबैर, प्यार में तोड़ेंगी धर्म की दीवार? शादी पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी!

टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर और यूट्यूबर एल्विश यादव की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री देखकर फैंस ने दोनों के रिलेशनशिप और शादी तक के सपने सजाने शुरू कर दिए थे. सोशल मीडिया पर दोनों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं गर्म थीं. लेकिन क्या वाकई जन्नत और एल्विश के बीच दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है? इस पर अब खुद जन्नत जुबैर ने सामने आकर अपनी चुप्पी तोड़ी है और रिश्ते का पूरा सच उजागर किया है.