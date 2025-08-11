  • Home>
  • Janmashtami 2025: जन्माष्टमी की रात खीरा काटने का महत्व और नाल काटकर भगवान कृष्ण के जन्म की पौराणिक घटना – जानिए पूरी पवित्र कहानी

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी की रात खीरा काटने का महत्व और नाल काटकर भगवान कृष्ण के जन्म की पौराणिक घटना – जानिए पूरी पवित्र कहानी

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 के अवसर पर बीच रात खीरा काटने और नाल काटने की प्राचीन परंपरा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह रीति भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से जुड़ी है और भक्तों के बीच शांति, सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाने का माध्यम मानी जाती है। खीरा काटना ताजगी और शुद्धता का प्रतीक है, जबकि नाल काटना जीवन के नए आरंभ और स्वतंत्रता का संकेत देता है। मध्यरात्रि का समय भगवान कृष्ण के जन्म का शुभ मुहूर्त होने के कारण पूजा-अर्चना के लिए बेहद फलदायक माना जाता है। इस परंपरा का पालन करके भक्त न केवल अपनी आस्था प्रगट करते हैं, बल्कि अपने घर और मन को नकारात्मकताओं से मुक्त कर सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं, आइए जानतें हैं इसके बारे में..

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 11, 2025 12:23:00 IST
जन्माष्टमी पर खीरा काटने की प्रथा का इतिहास

जन्माष्टमी के अवसर पर बीच रात को खीरा काटने की प्रथा कई सदियों पुरानी है। यह रीति भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से जुड़ी एक पौराणिक कथा पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि जन्म के समय खीरे का उपयोग किया गया था। खीरा ताजगी, शीतलता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसे काटना, विशेषकर मध्यरात्रि को, वातावरण को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है।

नाल काटने की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्ता

नाल काटना जन्म के समय शिशु के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीकृष्ण के जन्म की कथा में बताया गया है कि नाल काटकर ही उनका वास्तविक जन्म हुआ था। यह प्रक्रिया शिशु को सांस लेने और पृथ्वी से जुड़ने का पहला कदम होता है। जन्माष्टमी पर इस परंपरा का स्मरण करना भक्तों के लिए एक आध्यात्मिक अनुभव होता है। नाल काटने की यह पौराणिक घटना जीवन में नए आरंभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है।

खीरे को काटने का आध्यात्मिक संकेत

खीरे को काटना सिर्फ एक परम्परा नहीं, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। खीरा ताजगी, शांति और शुद्धता का प्रतीक है। जन्माष्टमी की रात इसे काटना यह दर्शाता है कि भक्त अपने मन और घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर, शुद्धता और प्रेम से भगवान कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं।

जन्माष्टमी की मध्यरात्रि का महत्व

भगवान कृष्ण का जन्म रात के मध्यरात्रि को माना जाता है, इसलिए इस समय की पूजा और अनुष्ठान अत्यंत शुभ माने जाते हैं। मध्यरात्रि को खीरा काटना और नाल काटने की परंपरा इस शुभ समय की महत्ता को दर्शाती है। इस वक्त की ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जो भक्तों की प्रार्थनाओं को सीधे प्रभु तक पहुंचाती है। इसलिए जन्माष्टमी की रात का हर कर्म और पूजा विशेष फलदायक होता है।

खीरा काटने का धार्मिक नियम और विधि

जन्माष्टमी पर खीरा काटने के कई धार्मिक नियम होते हैं। इसे साफ और शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए, और काटते समय मन में भगवान कृष्ण का ध्यान करना आवश्यक होता है। अक्सर खीरे को नाल से जोड़कर काटने की विधि भी अपनाई जाती है, जिससे यह प्रतीकात्मक रूप से भगवान के जन्म से जुड़ जाती है।

खीरा काटने से जुड़ी लोककथाएँ और मान्यताएँ

हरी-भरी खीरा काटने से जुड़ी कई लोककथाएँ हैं, जो जन्माष्टमी के त्योहार को और भी रोचक बनाती हैं। एक प्रथा के अनुसार, खीरा काटने से घर में सुख-शांति आती है और आर्थिक समृद्धि बढ़ती है व संतान की भी प्राप्ति होती है ,कई जगहों पर यह भी माना जाता है कि खीरा काटने से परिवार के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

