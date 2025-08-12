Janmashtami 2025: इस जन्माष्टमी 3 राशियों की किस्मत चमकाएंगे लड्डू गोपाल, मिलेगा धन, प्रेम और सफलता का आशीर्वाद

Janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 इस बार अत्यंत शुभ योग में मनाई जाएगी, जब चंद्रमा, सूर्य और कई अन्य ग्रह सकारात्मक स्थिति में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार, इस बार भगवान श्रीकृष्ण विशेष रूप से 3 राशियों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इन भाग्यशाली राशियों के जातकों को धन, प्रेम और सफलता का आशीर्वाद मिलेगा। लड्डू गोपाल की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी,आइए जानतें हैं इन राशियों के बारें में…