Janmashtami 2025: इस जन्माष्टमी 3 राशियों की किस्मत चमकाएंगे लड्डू गोपाल, मिलेगा धन, प्रेम और सफलता का आशीर्वाद
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी 2025 इस बार अत्यंत शुभ योग में मनाई जाएगी, जब चंद्रमा, सूर्य और कई अन्य ग्रह सकारात्मक स्थिति में रहेंगे। ज्योतिष के अनुसार, इस बार भगवान श्रीकृष्ण विशेष रूप से 3 राशियों पर कृपा बरसाने वाले हैं। इन भाग्यशाली राशियों के जातकों को धन, प्रेम और सफलता का आशीर्वाद मिलेगा। लड्डू गोपाल की कृपा से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और रिश्तों में मधुरता आएगी,आइए जानतें हैं इन राशियों के बारें में…
कृष्ण जन्माष्टमी
कृष्ण जन्माष्टमी हर साल भाद्रपद में के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाई जाती है, मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और कृष्ण को विष्णु का आठवां अवतार माना जाता है।
जन्माष्टमी 2025
वैदिक पंचांगों के अनुसार इस वर्ष अष्टमी की तिथि 15 अगस्त 2025 को रात 11:49 से 16 अगस्त की शाम 6:04 तक रहेगी, ऐसे में जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा, श्री कृष्ण की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए 16 अगस्त को पूजा का शुभ मुहूर्त 12:45 से 1:26 तक रहेगा।
कन्या राशि
जन्माष्टमी पर बना रहे इस योग से कन्या राशि के जातकों को बहुत सारे लाभ मिलेंगे, भगवान श्री कृष्ण कृपा से आपको कोई सफलता हाथ लग सकती है, वहीं प्रेम जीवन पहले से बेहतर होगा अचानक से धन लाभ का भी योग बना रहा है।
धनु राशि
धनु राशि के लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से करियर में उन्नति मिलेगी और वर्षों से रुका हुआ काम पूरा होगा, वहीं नया काम शुरू करने का भी प्रबल योग है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों को इस जन्माष्टमी नौकरी से जुड़ी समस्याओं से सफलता मिलेगी व आपको मनपसंद जगह पर नौकरी मिल सकती है, वहीं कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं।
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है