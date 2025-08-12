Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 चमत्कारी उपाय, लड्डू गोपाल की कृपा से घर में बरसेगा धन-धान्य और खुशहाली

Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व है, बल्कि यह दिन विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं ऐसे चमत्कारी तुलसी उपाय जिन्हें आप 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं।