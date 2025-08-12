  • Home>
Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर करें तुलसी से जुड़े ये 5 चमत्कारी उपाय, लड्डू गोपाल की कृपा से घर में बरसेगा धन-धान्य और खुशहाली

Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी न केवल भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व है, बल्कि यह दिन विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए जानते हैं ऐसे चमत्कारी तुलसी उपाय जिन्हें आप 16 अगस्त 2025 को जन्माष्टमी के दिन कर सकते हैं।

By: Shivashakti Narayan Singh Last Updated: August 12, 2025 22:39:06 IST
1/7

तुलसी के पौधे में दीपक जलाना

जन्माष्टमी की रात तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।

2/7

तुलसी दल से लड्डू गोपाल का अभिषेक

भगवान कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को गंगाजल में डालकर लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सद्भाव बढ़ता है। तुलसी के पत्ते तोड़ते समय “ॐ तुलस्यै नमः” मंत्र बोलें और सूर्योदय के बाद ही पत्ते तोड़ें।

3/7

तुलसी माला का जप

जन्माष्टमी पर तुलसी की माला से “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जप करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं। तुलसी माला से किया गया जाप मन को शांत करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है।

4/7

तुलसी और कच्चे चावल का उपाय

जन्माष्टमी की रात तुलसी के पत्तों के साथ कच्चे चावल मिलाकर लाल कपड़े में बांधें और घर के तिजोरी या कैश बॉक्स में रखें। यह उपाय धन वृद्धि और व्यवसाय में लाभ के लिए किया जाता है।

5/7

तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करना

तुलसी के पौधे को दूध अर्पित करने से परिवार में स्वास्थ्य लाभ और संतान सुख प्राप्त होता है। जन्माष्टमी पर सुबह-सुबह तुलसी को दूध और जल का मिश्रण अर्पित करें और “ॐ केशवाय नमः” मंत्र बोलें।

6/7

तुलसी के पत्तों का भोग

भगवान कृष्ण को तुलसी दल के साथ मिश्री, दूध और मक्खन का भोग लगाने से प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। यह उपाय वैवाहिक जीवन में सुख लाने के लिए खास है।

7/7

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

