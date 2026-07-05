लहंगे में छुपा ससुराल के लिए प्यार और जाह्नवी-खुशी का ‘सरप्राइज’! देखिए अंशुला की ‘मेहंदी सेरेमनी’ की इनसाइड Pics, शादी से एक दिन पहले ‘हसीन’ लुक रिवील!

Anshula Kapoor’s Mehendi Diaries: फेमस बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर अपने मंगेतर रोहन ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है. 6 जुलाई 2026 को शादी है, जिससे एक दिन पहले दोनों बहन खुशी कपूर और जान्हवी कपूर ने मेंहदी सेरेमनी होस्ट की. ब्राइड अंशुला कपूर काफी खुबसूरत नजर आ रही थीं. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इवेंट के कुछ खुशनुमा पल शेयर किए हैं जिसे देख फैन्स भी नए कपल को बधाईयां दे रहे हैं. अंशुला ने अपनी पोस्ट के कैप्शन में एक इमोशनल नोट लिखा और जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर को इस अवसर को इतना खास बनाने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया. तस्वीरों में कपूर फैमिली के सदस्य और कुछ करीबी दोस्त नजर आ रहे हैं. अंशुला का लुक फैन्स को काफी आकर्षित कर रहा है. आप भी देखिए तस्वीरें और जानिए ब्राइड अंशुला कपूर के लुक्स की खास बातें-