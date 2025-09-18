Janhvi Kapoor के ग्लैमरस और बोल्ड लुक को देखने के बाद आपकी भी हो जाएंगी धड़कनें तेज - Photo Gallery
Janhvi Kapoor के ग्लैमरस और बोल्ड लुक को देखने के बाद आपकी भी हो जाएंगी धड़कनें तेज

बॉलीवुड की यंग और गलैमरस एक्ट्रेस जान्हवी कपूर हमेशा अपने फैशन और स्टाइलिश अपीयरेंस के लिए चर्चा में रहती हैं. जहाँ वो एक तरफ वेस्टर्न आउटफिट्स में बोल्ड और ग्लैम लुक देती हैं, वही ट्रेडिशनल ड्रेस में उनकी खुबसूरती और भी निखरकर सामने आती है. साड़ी, लहंगा या सलवार सूट एथनिक ड्रेस में जान्हवी की मासूमियत और एलीगेंस का अनोखा मेल देखने को मिलता है. उनका ट्रेडिशनल लुक फैंस के दिलों पर जादू चला देता है और सोशल मीडिया पर हमेशा ट्रेंड करता है, तो चलिए इसी के साथ जानते है उनके कुछ ऐसे ट्रेडिशनल लुक के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपके आपके मुहं से भी एक ही शब्द निकलेगा  

By: Komal Singh Last Updated: September 18, 2025 10:35:30 IST
Jhanvi Kapoor's hot and sexy look - Photo Gallery
1/9

जाह्नवी कपूर का हॉट एंड सेक्सी लुक

जाह्नवी कपूर का ये पिंक नेट लहंगा उनके हुस्न को और भी खतरनाक बना रहा है. ट्रांसपेरेंट कपड़े से झलकती कर्व्स और स्मोकी एक्सप्रेशन, हर नजर को मदहोश कर रहे हैं.

Janhvi Kapoor's beauty in a sparkling saree - Photo Gallery
2/9

जान्हवी कपूर का चमकती साड़ी में हुस्न का जादू

जान्हवी कपूर की चमचमाती साड़ी में हर कर्व आग लगा रहा है, बोल्ड ब्लाउज से झलकती अदाएं मदहोश कर रही हैं. उनका ग्लैमरस लुक दिलों की धड़कनें बढ़ा रहा है.

Jhanvi Kapoor's deep blouse hot look - Photo Gallery
3/9

नेट की साड़ी में जान्हवी कपूर की हॉट अदाएं

जान्हवी कपूर का ये लुक बेकाबू कर देने वाला है, गुलाबी ब्लाउज संग ट्रांसपेरेंट साड़ी में उनकी हर अदाएं मदहोश कर देने वाली हैं, नजरों से आग और हुस्न से जलवा बरस रहा है.

Janhvi Kapoor's bold look in white saree - Photo Gallery
4/9

जान्हवी कपूर का सफेद साड़ी में बोल्ड लुक

झलमलाती रात में झलकी झलक, जान्हवी कपूर का सफेद बदन लिपटा आग जैसे साड़ी में, हर नजर को पिघलाता हुआ हुस्न, बेकाबू करती अदाएं और दिलकश जलवा.

Janhvi's glamorous look in saree - Photo Gallery
5/9

जाह्नवी का ग्लैमरस लुक

जाह्नवी कपूर का यह ग्लैमरस लुक रेशमी आकर्षण और बोल्ड अदाओं से भरा है. झिलमिलाती साड़ी, नाज़ुक डिजाइन और आत्मविश्वास भरी चाल ने उन्हें मंच की सेंसेशन बना दिया.

Jhanvi Kapoor's deep blouse hot look - Photo Gallery
6/9

जाह्नवी कपूर का डीप ब्लाउज हॉट लुक

जाह्नवी कपूर का यह हॉट लुक दिलों की धड़कन बढ़ा रहा है. नेट साड़ी पर पिंक बॉर्डर और डीप ब्लाउज, उनकी कर्वी अदाओं को और ज्यादा सिजलिंग और बोल्ड बना रहे हैं.

7/9

जाह्नवी कपूर का लहंगे कातिलाना लुक

जाह्नवी कपूर का यह लहंगा लुक सचमुच कातिलाना और हॉट है, डीप ब्लाउज बोल्ड लुक और शॉल का टच उनकी बोल्डनेस को और भी ज्यादा सेक्सी बनाता है.

Janhvi Kapoor's hot look in red lehenga - Photo Gallery
8/9

जाह्नवी कपूर का लाल लहंगा हॉट लुक

जाह्नवी कपूर का लाल लहंगा जैसे मोहब्बत की जलती लौ हो, उनकी अदाएँ मदहोश करती हैं, हर कर्व और स्माइल से सेक्सी है, जो नज़रें रोक ले.

9/9

TOP CATEGORIES

