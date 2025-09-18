Janhvi Kapoor के ग्लैमरस और बोल्ड लुक को देखने के बाद आपकी भी हो जाएंगी धड़कनें तेज

बॉलीवुड की यंग और गलैमरस एक्ट्रेस जान्हवी कपूर हमेशा अपने फैशन और स्टाइलिश अपीयरेंस के लिए चर्चा में रहती हैं. जहाँ वो एक तरफ वेस्टर्न आउटफिट्स में बोल्ड और ग्लैम लुक देती हैं, वही ट्रेडिशनल ड्रेस में उनकी खुबसूरती और भी निखरकर सामने आती है. साड़ी, लहंगा या सलवार सूट एथनिक ड्रेस में जान्हवी की मासूमियत और एलीगेंस का अनोखा मेल देखने को मिलता है. उनका ट्रेडिशनल लुक फैंस के दिलों पर जादू चला देता है और सोशल मीडिया पर हमेशा ट्रेंड करता है, तो चलिए इसी के साथ जानते है उनके कुछ ऐसे ट्रेडिशनल लुक के बारे में जिन्हें देखने के बाद आपके आपके मुहं से भी एक ही शब्द निकलेगा