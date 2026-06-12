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जबरन रोमांस, बोल्ड सीन… आलोचनाओं के बीच जान्हवी कपूर की बड़ी डिमांड, बढ़ाई दोगुनी फीस

Janhvi Kapoor Peddi Fees: फिल्म ‘पेद्दी’ (Peddi) में जान्हवी कपूर के रोल को लेकर हो रही आलोचना के बीच, अब खबर है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस ने राम चरण के साथ वाली इस फिल्म के लिए अपनी फीस दोगुनी कर दी है. खबरों के मुताबिक, जान्हवी ने फिल्म के लिए 8 करोड़ रुपये लिए और सेट पर पूरी तरह प्रोफेशनल रहीं.


By: Shristi S | Published: June 12, 2026 3:56:37 PM IST

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पेद्दी के सेट पर पूरी तरह प्रोफेशनल रहीं जान्हवी - Photo Gallery
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पेद्दी के सेट पर पूरी तरह प्रोफेशनल रहीं जान्हवी

एक ट्रेड सोर्स ने हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को बताया कि 8 करोड़ रुपये उनके करियर का सबसे बड़ा पे-चेक है, और 'पेद्दी' के सेट पर वह पूरी तरह प्रोफेशनल रहीं. उन्हें 'देवरा' के लिए 5 करोड़ रुपये मिले थे.

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'देवरा' और 'पेद्दी' के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सफलता मिलने के कारण, जान्हवी को इंडस्ट्री में 'गोल्डन लेग' (लकी) माना जाता है, जिनका सक्सेस रेशियो 100 प्रतिशत है.

पेद्दी में जान्हवी कपूर के आपत्तिजनक किरदार की आलोचना - Photo Gallery
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पेद्दी में जान्हवी कपूर के आपत्तिजनक सीन्स की आलोचना

दिलचस्प बात यह है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब 'पेद्दी' में जान्हवी कपूर के कथित 'ओवर-सेक्शुअलाइज़ेशन' (जरूरत से ज़्यादा कामुक दिखाए जाने) की आलोचना हो रही है. फिल्म में एक्ट्रेस के इंट्रोडक्शन सीन को भी काफी आपत्तिजनक बताया जा रहा है.

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जान्हवी को पेद्दी में ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया

राम चरण का किरदार उनके शारीरिक रूप-रंग का बहुत ही अपमानजनक तरीके से वर्णन करते हुए उन्हें एक 'ऑब्जेक्ट' (वस्तु) की तरह पेश करता है. इसके बाद के एक सीन में, जब एक सपोर्टिंग कैरेक्टर चरण के 'पेद्दी' से पूछता है कि वह जान्हवी को कैसे पहचानेगा, तो वह कहता है, चेहरा देखकर नहीं, कमरिया से पहचान लेंगे, और आगे कहता है, उस चिकरी का हमें सब कुछ पता है बस चेहरा छोड़कर.

फिल्म पेद्दी में जबरदस्ती का रोमांस - Photo Gallery
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फिल्म पेद्दी में जबरदस्ती का रोमांस

फिल्म पेद्दी में बात यहीं खत्म नहीं होती. राम चरण का 'पेद्दी' फिर रात में जान्हवी के घर जाता है और जबरदस्ती उसे किस करता है. हालांकि जान्हवी बार-बार इस पर आपत्ति जताती हैं, लेकिन 'पेद्दी' इसे सही ठहराते हुए कहता है कि यह प्यार ज़ाहिर करने का उसका तरीका था.

पेद्दी में जान्हवी के सीन्स को लेकर क्या बोले डायरेक्टर? - Photo Gallery
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पेद्दी में जान्हवी के सीन्स को लेकर क्या बोले डायरेक्टर?

फिल्म के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने भी इस आलोचना पर प्रतिक्रिया दी और SCREEN से कहा कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि दर्शक इन सीन्स को इतना नकारात्मक रूप से लेंगे, और फिर कहा कि मकसद राम चरण और जान्हवी कपूर के बीच एक चंचल रोमांस की कहानी दिखाना था.

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जान्हवी के आपत्तिजनक सीन पेड्डी से हटाए गए

हालांकि, हम आगे और सावधान रहेंगे और बेहतर तरीके से चीज़ों को दिखाएंगे. वहीं डायरेक्टर बुची बाबू ने बताया कि जान्हवी कपूर के बहुत ज़्यादा कामुक सीन अब 'पेड्डी' से हटा दिए गए हैं.

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