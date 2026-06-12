जबरन रोमांस, बोल्ड सीन… आलोचनाओं के बीच जान्हवी कपूर की बड़ी डिमांड, बढ़ाई दोगुनी फीस

जान्हवी को पेद्दी में ऑब्जेक्ट की तरह पेश किया गया

राम चरण का किरदार उनके शारीरिक रूप-रंग का बहुत ही अपमानजनक तरीके से वर्णन करते हुए उन्हें एक 'ऑब्जेक्ट' (वस्तु) की तरह पेश करता है. इसके बाद के एक सीन में, जब एक सपोर्टिंग कैरेक्टर चरण के 'पेद्दी' से पूछता है कि वह जान्हवी को कैसे पहचानेगा, तो वह कहता है, चेहरा देखकर नहीं, कमरिया से पहचान लेंगे, और आगे कहता है, उस चिकरी का हमें सब कुछ पता है बस चेहरा छोड़कर.