  • Home>
  • Gallery»
  • Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल

जहान्वी कपूर अपनी आने वाली फिल्म परम सुंदरी को लेकर काफी चर्चा में हैं और उनके प्रमोशन वाले ऑउटफिट ने तो सभी को उनका दीवाना बना दिया हैं। जहान्वी का ये लुक फिर चाहे साड़ी वाला हो या फिर शॉर्ट ड्रेस वाला सभी में वो अपनी खूबसूरती से, फैन्स के दिलों को धड़काती आ रही हैं।  

By: Anuradha Kashyap Last Updated: August 28, 2025 10:22:36 IST
Follow us on
Google News
Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
1/6

जहान्वी वाइट टॉप और ऑरेंज मिनी स्कर्ट में लग रही हैं स्टाइल आइकॉन

जाह्नवी कपूर का सफेद टॉप और ऑरेंज मिनी स्कर्ट में उनका लुक काफी कूल और ट्रेंडी था। उन्होंने ग्रीन हील्स और रंग-बिरंगी चूड़ियों के साथ अपने लुक को और खास बनाया।

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
2/6

जहान्वी ने दिए कॉन्फिडेंस के साथ पोज

इस तस्वीर में जहान्वी कपूर काफी कॉन्फिंडेंस के साथ कैमरे को देखकर पोज देती हुई नजर आ रही हैं। जहान्वी के फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
3/6

चूड़ियों ने दिया मॉर्डन लुक में देसी तड़का

जाह्नवी के पूरे लुक में सबसे खास हिस्सा था उनकी कलरफुल चूड़ियाँ, ज्यादातर लोग वेस्टर्न आउटफिट में चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं। जहान्वी के इस इंडो-वेस्टर्न टच से सबका ध्यान खींचा लिया हैं।

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
4/6

सॉफ्ट मेकअप और ग्लॉसी लिप्स ने किया सभी को अट्रैक्ट

इस तस्वीर में जाह्नवी के सॉफ्ट मेकअप और ग्लॉसी लिप्स ने सभी का ध्यान उनकी और कर दिया हैं और लोग उनके इस सॉफ्ट मेकअप, वाइट टॉप और ऑरेंज मिनी स्कर्ट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं।

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
5/6

जहान्वी के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा ऑनस्क्रीन करेंगे रोमांस

जहान्वी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'परम सुंदरी' कल थिएटर में नजर आने वाली है, इस फिल्म में वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आएंगे। फैंस को उनके बीच की कैमिस्ट्री देखने का बेसब्री से इंतजार है।

Disclaimer - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल - Photo Gallery
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?