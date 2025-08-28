Janhvi Kapoor ने मिनी स्कर्ट पहन चलाया हुस्न का जादू, फैन्स हुए खूबसूरती के कायल

जहान्वी कपूर अपनी आने वाली फिल्म परम सुंदरी को लेकर काफी चर्चा में हैं और उनके प्रमोशन वाले ऑउटफिट ने तो सभी को उनका दीवाना बना दिया हैं। जहान्वी का ये लुक फिर चाहे साड़ी वाला हो या फिर शॉर्ट ड्रेस वाला सभी में वो अपनी खूबसूरती से, फैन्स के दिलों को धड़काती आ रही हैं।