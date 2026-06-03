जान्हवी कपूर ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कर चुकी हैं काम, जानिए उनके नाम

वामिका गब्बी

तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी वामिका गब्बी ने अभिनय किया है. एक्ट्रेस ने मलयालम फिल्म 'गोधा' में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था. बेसिल जोसेफ की इस स्पोर्ट्स फिल्म में उन्हें एक पंजाबी कुश्ती की इच्छुक खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया है जो अपने दबंग भाई से बचकर केरल में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाती है.