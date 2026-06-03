जान्हवी कपूर ही नहीं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ये बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कर चुकी हैं काम, जानिए उनके नाम
Bollywood Actress in South Movies: बॉलीवुड अभिनेत्री जान्हवी कपूर आगामी साउथ फिल्म पेद्दी में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में एक्ट्रेस साउथ स्टार राम चरण के साथ नजर आएंगी. इससे पहले भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस साउथ फिल्मों में काम कर चुकी हैं. जानिए उनके नाम.
आलिया भट्ट
एसएस राजामौली द्वारा निर्देशित फिल्म 'आरआरआर' के जरिए आलिया भट्ट ने तेलुगु डेब्यू किया था. आलिया भट्ट ने इस फिल्म में राम चरण की समर्पित प्रेमिका के रूप में भूमिका निभाई थी.
रवीना टंडन
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'KGF: चैप्टर 2' में रवीना टंडन ने रमिका सेन की भूमिका निभाई थी. एक्ट्रेस ने इंदिरा गांधी पर आधारित प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते हुए, वह किरदार में गंभीरता लाती हैं.
वामिका गब्बी
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी वामिका गब्बी ने अभिनय किया है. एक्ट्रेस ने मलयालम फिल्म 'गोधा' में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था. बेसिल जोसेफ की इस स्पोर्ट्स फिल्म में उन्हें एक पंजाबी कुश्ती की इच्छुक खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया है जो अपने दबंग भाई से बचकर केरल में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाती है.
विद्या बालन
विद्या बालन ने दिग्गज अभिनेता-राजनेता एनटी रामाराव के जीवन पर आधारित दो भागों वाली बायोपिक से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया था. जहां नंदामुरी बालकृष्ण अपने पिता एनटीआर की भूमिका निभाते हुए फिल्मों में छाए रहते हैं, वहीं विद्या एनटीआर की पत्नी बसवतारकम के रूप में खामोशी से अपनी चमक बिखेरती हैं.
मृणाल ठाकुर
हनु राघवपुडी की फिल्म 'सीता रामम' में मृणाल ठाकुर ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी. इस फिल्म ने एक्ट्रेस को साउथ सिनेमा की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक बना दिया. फिल्म में मृणाल ठाकुर के साथ दुलकर सलमान भी नजर आए थे.
अदिति राव हैदरी
अदिति राव हैदरी ने तमिल, तेलुगु और मलयालम सिनेमा में शानदार किया है. अभिनेत्री ने मणिरत्नम की फिल्म 'कातरु वेलियिदाई' में शानदार काम किया था.