Janhvi Kapoor birthday: मां के नक्शेकदम पर जाह्नवी कपूर… चकाचौंध से दूर इस अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे

सादगी और भक्ति के साथ जाह्नवी कपूर ने मनाया बर्थडे

बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपना 29वां जन्मदिन बेहद खास और आध्यात्मिक अंदाज में मनाया. आमतौर पर सितारे अपने जन्मदिन पर बड़ी पार्टियां और जश्न करते हैं, लेकिन जाह्नवी ने इस बार सादगी और भक्ति का रास्ता चुना. उन्होंने अपने खास दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ की.