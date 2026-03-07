  • Home>
Janhvi Kapoor birthday: मां के नक्शेकदम पर जाह्नवी कपूर… चकाचौंध से दूर इस अंदाज में सेलिब्रेट किया बर्थडे

Janhvi Kapoor birthday: जाह्नवी कपूर ने अपना 29वां जन्मदिन बेहद खास और आध्यात्मिक अंदाज में मनाया. इस मौके पर वह आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने करीब 11 किलोमीटर पैदल चलकर और 3550 सीढ़ियां चढ़कर भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए.


By: Ranjana Sharma | Published: March 7, 2026 9:16:48 PM IST

1/7

सादगी और भक्ति के साथ जाह्नवी कपूर ने मनाया बर्थडे

बॉलीवुड अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने अपना 29वां जन्मदिन बेहद खास और आध्यात्मिक अंदाज में मनाया. आमतौर पर सितारे अपने जन्मदिन पर बड़ी पार्टियां और जश्न करते हैं, लेकिन जाह्नवी ने इस बार सादगी और भक्ति का रास्ता चुना. उन्होंने अपने खास दिन की शुरुआत भगवान के दर्शन के साथ की.

2/7

तिरुपति मंदिर पहुंचीं जाह्नवी कपूर

जन्मदिन के मौके पर जाह्नवी आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचीं. यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और देश के सबसे बड़े और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं.

3/7

पैदल यात्रा करने का लिया फैसला

अपनी आस्था के लिए जानी जाने वाली जाह्नवी कपूर ने मंदिर तक पहुंचने के लिए आम श्रद्धालुओं की तरह पैदल यात्रा करने का फैसला किया. उन्होंने भक्तों के बीच लोकप्रिय अलीपिरी फुटपाथ मार्ग से चढ़ाई की, जिसे श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ पूरा करते हैं.

4/7

11 किलोमीटर का कठिन रास्ता

मंदिर तक पहुंचने के लिए जाह्नवी ने करीब 11 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया. इस यात्रा में लगभग 3,550 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. भक्त इस कठिन मार्ग को भगवान वेंकटेश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा करते हैं.

5/7

नंगे पैर पूरी की चढ़ाई

इस यात्रा की खास बात यह रही कि जाह्नवी कपूर ने पूरी चढ़ाई नंगे पैर की. उनके साथ कुछ करीबी दोस्त भी मौजूद थे, जिन्होंने इस कठिन लेकिन आस्था से भरी यात्रा में उनका साथ दिया.

6/7

पारंपरिक लुक ने खींचा ध्यान

मंदिर पहुंचने के बाद जाह्नवी ने सुबह ‘वीआईपी ब्रेक दर्शन’ के जरिए पूजा-अर्चना की. इस दौरान उन्होंने पारंपरिक दक्षिण भारतीय पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें उनका सादा और धार्मिक लुक लोगों का ध्यान खींचता नजर आया.

7/7

मां की परंपरा को निभा रहीं जाह्नवी

जाह्नवी कपूर ने इस खास मौके की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर कीं. उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मां श्रीदेवी हर साल अपने जन्मदिन पर तिरुपति मंदिर जाया करती थीं. अब जाह्नवी उनकी इस परंपरा को निभाते हुए हर साल उनके जन्मदिन पर मंदिर जाती हैं.

