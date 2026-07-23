Jana Nayagan Box Office Day 1: थलपति विजय का ग्लोबल धमाका! पहले दिन 80 करोड़ पार पहुंची ‘जन नायगन’ की कमाई.
थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जन नायक’ आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. राजनीति में कदम रखने से पहले बड़े पर्दे पर विजय का यह आखिरी रूप देखने के लिए फैंस बेहद भावुक और उत्साहित हैं. फिल्म ने पहले ही दिन दुनिया भर में 80 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूकर बॉक्स ऑफिस पर अपनी धमाकेदार मौजूदगी दर्ज करा दी है.
थलपति विजय की आखिरी फिल्म का इंतजार खत्म
छह महीने से भी लंबे इंतजार के बाद थलपति विजय की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जन नायगन' (Jana Nayagan) आखिरकार सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. विजय के फैंस के लिए यह मौका बेहद भावुक करने वाला है, सिर्फ इसलिए नहीं कि फिल्म लंबे समय तक टली रही, बल्कि इसलिए भी क्योंकि पूर्णकालिक राजनीति में कदम रखने से पहले बड़े पर्दे पर यह उनका आखिरी अभिनय है.
एडवांस बुकिंग और ओपनिंग डे की धमाकेदार शुरुआत
ब्लॉक्ड सीट्स सहित 22.26 करोड़ रुपये की तगड़ी एडवांस बुकिंग दर्ज करने के बाद, फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है. शुरुआती रुझानों के अनुसार, फिल्म ने पहले ही दिन भारत में 20 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
भारत में पहले दिन का कुल कलेक्शन
ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, 'जन नायगन' ने देशभर के 7,176 शो के जरिए भारत में कुल 20.06 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है. इस दौरान थिएटरों में कुल ऑक्यूपेंसी 38% दर्ज की गई. अगर इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें, तो यह 17 करोड़ रुपये रहा है.
भाषाओं के हिसाब से कमाई का गणित
फिल्म की कमाई में सबसे बड़ा योगदान तमिल भाषी दर्शकों का रहा. अलग-अलग भाषाओं में कमाई का आंकड़ा इस प्रकार है:
तमिल वर्जन: 15.61 करोड़ रुपये
तेलुगु वर्जन: 80 लाख रुपये
हिंदी वर्जन: 59 लाख रुपये
तमिलनाडु में जश्न, तो अन्य राज्यों में सुस्त रफ्तार
विजय की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक होने के बावजूद, इसका असर फिलहाल तमिलनाडु तक ही ज्यादा सीमित दिख रहा है. जहां चेन्नई में थिएटर्स हाउसफुल रहे, वहीं BookMyShow के अनुसार बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि जैसे शहरों में बुकिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही और कई शोज में सीटें आसानी से उपलब्ध थीं.
दमदार स्टार कास्ट और एच विनोद का निर्देशन
फिल्म का निर्देशन एच विनोद ने किया है. स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें थलपति विजय के साथ मुख्य भूमिका में पूजा हेगड़े और ममिता बैजू नजर आ रही हैं. वहीं, बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल फिल्म में मुख्य खलनायक (विलेन) के किरदार में दिखाई दे रहे हैं.
'GOAT' और 'लियो' के मुकाबले 'जन नायक' की भविष्य की राह
करीब दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे विजय की पिछली फिल्म 'GOAT' ने 467 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन 400 करोड़ के बजट के कारण इसे औसत माना गया. इससे पहले 2023 में आई उनकी फिल्म 'लियो' ने 250 करोड़ के बजट में 600 करोड़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक कमाई की थी. अब देखना यह होगा कि क्या 'जन नायक' वीकेंड पर मजबूत पकड़ बनाकर 'लियो' का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं.