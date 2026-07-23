Jana Nayagan Box Office Day 1: थलपति विजय का ग्लोबल धमाका! पहले दिन 80 करोड़ पार पहुंची ‘जन नायगन’ की कमाई.

'GOAT' और 'लियो' के मुकाबले 'जन नायक' की भविष्य की राह

करीब दो साल बाद बड़े पर्दे पर लौटे विजय की पिछली फिल्म 'GOAT' ने 467 करोड़ रुपये कमाए थे, लेकिन 400 करोड़ के बजट के कारण इसे औसत माना गया. इससे पहले 2023 में आई उनकी फिल्म 'लियो' ने 250 करोड़ के बजट में 600 करोड़ रुपये से अधिक की ऐतिहासिक कमाई की थी. अब देखना यह होगा कि क्या 'जन नायक' वीकेंड पर मजबूत पकड़ बनाकर 'लियो' का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं.