Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर विजय का तूफान! पूजा हेगड़े संग फिल्म ने पहले ही दिन रचा इतिहास

Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: विजय की बहुप्रतीक्षित पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा ‘जाना नायकन’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने रिलीज़ के पहले दिन भारत में अनुमानित ₹41 करोड़ (नेट) की कमाई की. गुरुवार, 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे ओपनिंग डे पर इसकी दुनिया भर में कुल कमाई (ग्रॉस कलेक्शन) ₹80 करोड़ के करीब पहुंच गई.