Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: बॉक्स ऑफिस पर विजय का तूफान! पूजा हेगड़े संग फिल्म ने पहले ही दिन रचा इतिहास
Jana Nayagan Box Office Collection Day 1: विजय की बहुप्रतीक्षित पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा ‘जाना नायकन’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. फिल्म ने रिलीज़ के पहले दिन भारत में अनुमानित ₹41 करोड़ (नेट) की कमाई की. गुरुवार, 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई इस फिल्म ने विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे ओपनिंग डे पर इसकी दुनिया भर में कुल कमाई (ग्रॉस कलेक्शन) ₹80 करोड़ के करीब पहुंच गई.
पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क (Sacnilk) के अनुसार, 'जाना नायकन' ने गुरुवार को 13,067 शो से भारत में ₹41 करोड़ (नेट) कमाए. फिल्म का भारत में कुल कलेक्शन (ग्रॉस) ₹48.27 करोड़ रहा, जबकि दुनिया भर में कुल कलेक्शन ₹78.27 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें विदेशी बाज़ारों से हुई ₹30 करोड़ की कमाई भी शामिल है.
तमिलनाडु का सबसे बड़ा योगदान
पहले दिन फिल्म की कमाई में तमिलनाडु का सबसे बड़ा योगदान रहा. अकेले तमिल वर्शन ने अनुमानित ₹36.50 करोड़ कमाए और 7,585 शो में 60 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की.
हिंदी और तेलुगु में कमाई
तेलुगु वर्जन ने 1,502 शो में 30 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ लगभग ₹2.75 करोड़ कमाए, जबकि हिंदी डब वर्जन ने 3,980 शो में 11 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ अनुमानित ₹1.75 करोड़ की कमाई की.
टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
दिन चढ़ने के साथ-साथ फिल्म देखने आने वाले दर्शकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई. सभी भाषाओं को मिलाकर, भारत में 'जाना नायकन' की कुल ऑक्यूपेंसी 41.6 प्रतिशत रही, जिसमें सबसे ज़्यादा दर्शक नाइट शो में आए, जो 20.33 प्रतिशत था. फिल्म के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाज़ार तमिल ही बना रहा.
तमिल में शानदार ऑक्यूपेंसी
तमिल में, फिल्म ने गुरुवार को कुल मिलाकर 68.31 प्रतिशत की शानदार ऑक्यूपेंसी दर्ज की. सुबह के शो 73.85 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ ज़बरदस्त शुरुआत के साथ खुले, इसके बाद दोपहर में 62.46 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही.
रात तक बढ़ा आंकड़ा
शाम के शो में 63.62 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई, जबकि रात के शो में यह आंकड़ा फिर से बढ़कर 73.31 प्रतिशत हो गया, जो पूरे दिन दर्शकों की लगातार दिलचस्पी को दर्शाता है.