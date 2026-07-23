‘जन नायगन’ के बाद धमाल मचाएंगी ये 4 फिल्में, फूड स्कैम से कॉमेडी तक थिएटर्स में होगा फुल एंटरटेनमेंट

23 जुलाई को थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायगन’ रिलीज हो गई है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के लगभग 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म ने पहले दिन दोपहर तक 13.33 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने दुनिया में लगभग 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 23 जुलाई को जन नायगन के बाद अब 24 जुलाई को कई और फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली हैं.