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‘जन नायगन’ के बाद धमाल मचाएंगी ये 4 फिल्में, फूड स्कैम से कॉमेडी तक थिएटर्स में होगा फुल एंटरटेनमेंट

23 जुलाई को थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायगन’ रिलीज हो गई है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के लगभग 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म ने पहले दिन दोपहर तक 13.33 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने दुनिया में लगभग 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 23 जुलाई को जन नायगन के बाद अब 24 जुलाई को कई और फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली हैं.


By: Deepika Pandey | Published: July 23, 2026 5:42:12 PM IST

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जन नायगन - Photo Gallery
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जन नायगन

23 जुलाई को एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी पॉलिटिकल एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जन नायगन' रिलीज हो गई है. ये फिल्म विजय थलापति की मच अवेटेड फिल्म है, जो कानूनी पचड़ों में भी फंस चुकी है. फिल्म में थलापति विजय एक ईमानदार पूर्व पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश झा और गौतम वासुदेव मेनन जैसे एक्टर्स ने काम किया है.

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Jana NayaganUpcoming Films
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