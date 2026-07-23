‘जन नायगन’ के बाद धमाल मचाएंगी ये 4 फिल्में, फूड स्कैम से कॉमेडी तक थिएटर्स में होगा फुल एंटरटेनमेंट
23 जुलाई को थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायगन’ रिलीज हो गई है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में बिना ब्लॉक सीटों के लगभग 22 करोड़ रुपये का कारोबार किया. फिल्म ने पहले दिन दोपहर तक 13.33 करोड़ की कमाई की. इस फिल्म ने दुनिया में लगभग 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. 23 जुलाई को जन नायगन के बाद अब 24 जुलाई को कई और फिल्में थिएटर में रिलीज होने वाली हैं.
जन नायगन
23 जुलाई को एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनी पॉलिटिकल एक्शन-थ्रिलर फिल्म 'जन नायगन' रिलीज हो गई है. ये फिल्म विजय थलापति की मच अवेटेड फिल्म है, जो कानूनी पचड़ों में भी फंस चुकी है. फिल्म में थलापति विजय एक ईमानदार पूर्व पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे हैं. इस फिल्म में उनके साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े, प्रकाश झा और गौतम वासुदेव मेनन जैसे एक्टर्स ने काम किया है.
तेरा यार हूं मैं
अगर आप रोमांस, दोस्ती और एक्शन से भरपूर फिल्म देखना चाहते हैं, तो 'तेरा यार हूं मैं' एक अच्छा ऑप्शन है. मिलाप मिलन जावेरी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. इस फिल्म में परेश रावल, जॉनी लीवर और आकांक्षा समेत कई एक्टर्स नजर आने वाले हैं.
द इंडियन स्टोरी
24 जुलाई को 'द इंडिया स्टोरी' रिलीज होने वाली हहै. ये फिल्म कोर्टरूम थ्रिलर फिल्म है, जिसमें मिलावटी खाने, कीटनाशकों और फूड स्कैम जैसे गंभीर मुद्दे देखने को मिलेंगे. इस तरह ये फिल्म हर भारतीय के घर से जुड़ी है. ये फिल्म हिंदी, तेलुगु और तमिल में रिलीज होगी.
दुल्हनिया ले आएगी
'दुल्हनिया ले आएगी' एक कॉमेडी फिल्म है, जिसे परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता है. इस फिल्म में खुशाली कुमार, महेश मांजरेकर, पीयूष मिश्रा और ओंकार कपूर नजर आने वाले हैं. फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से शादी में मजेदार इंसिडेंट्स होते हैं.
उत्तर दा पुत्तर
'उत्तर दा पुत्तर' एक कॉमेडी फिल्म है. इस फिल्म में अन्नू कपूर, पवन मल्होत्रा, बृजेंद्र काला और रुखसार रहमान नजर आएंगे. फिल्म की कहानी वास्तु, किस्मत और जिंदगी की उलझनों के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म देखने के दौरान आप ठहाके लगाते रहेंगे.