जामुन खाकर बीज फेंक देते हैं? इन गुठलियों के फायदे जानेंगे तो दोबारा कभी नहीं करेंगे यह गलती

Jamun seeds benefits: बारिश का मौसम आते ही बाजार में जामुन की बहार दिखाई देने लगती है. खट्टे-मीठे स्वाद वाला यह फल न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ज्यादातर लोग जामुन खाने के बाद इसकी गुठलियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि जामुन के बीज कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, ब्यूटी, बागवानी और घरेलू कामों में किया जा सकता है. आइए जानते हैं जामुन की गुठलियों के ऐसे फायदे और उपयोग, जिन्हें जानकर आप इन्हें कभी कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे.