जामुन खाकर बीज फेंक देते हैं? इन गुठलियों के फायदे जानेंगे तो दोबारा कभी नहीं करेंगे यह गलती
Jamun seeds benefits: बारिश का मौसम आते ही बाजार में जामुन की बहार दिखाई देने लगती है. खट्टे-मीठे स्वाद वाला यह फल न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट होता है, बल्कि सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ज्यादातर लोग जामुन खाने के बाद इसकी गुठलियों को बेकार समझकर फेंक देते हैं. बहुत कम लोग जानते हैं कि जामुन के बीज कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य, ब्यूटी, बागवानी और घरेलू कामों में किया जा सकता है. आइए जानते हैं जामुन की गुठलियों के ऐसे फायदे और उपयोग, जिन्हें जानकर आप इन्हें कभी कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे.
जामुन के बीजों को बेकार समझना पड़ सकता है भारी
अधिकतर लोग जामुन खाने के बाद उसके बीजों को सीधे कूड़ेदान में फेंक देते हैं, लेकिन यही गुठलियां कई उपयोगी गुणों से भरपूर होती हैं. आयुर्वेद में जामुन के बीजों का उपयोग लंबे समय से किया जाता रहा है. यदि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये घर और सेहत दोनों के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं.
ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में माने जाते हैं मददगार
जामुन के बीजों को पारंपरिक रूप से डायबिटीज से जुड़े घरेलू उपायों में इस्तेमाल किया जाता रहा है. इनका पाउडर बनाकर कई लोग सुबह गुनगुने पानी के साथ लेते हैं. माना जाता है कि यह ब्लड शुगर को संतुलित रखने में मदद कर सकता है. हालांकि डायबिटीज के मरीज किसी भी घरेलू उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.
पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में कर सकते हैं मदद
जामुन के बीजों में मौजूद कसैले गुण पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायक माने जाते हैं. आयुर्वेदिक मान्यताओं के अनुसार इनके उपयोग से दस्त, अपच और पेट से जुड़ी कुछ समस्याओं में राहत मिल सकती है. भोजन के बाद छाछ में इसका पाउडर मिलाकर पीने की भी सलाह दी जाती है.
त्वचा की चमक बढ़ाने में भी आते हैं काम
जामुन के बीज एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक यौगिकों से भरपूर होते हैं. इनका पाउडर गुलाब जल या दही में मिलाकर फेस पैक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. नियमित उपयोग से मुंहासों, दाग-धब्बों और त्वचा की कई समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है.
जामुन के बीज से उगा सकते हैं नया पौधा
अगर आपको बागवानी का शौक है तो जामुन की गुठलियां आपके बहुत काम आ सकती हैं. ताजे बीजों को उपजाऊ मिट्टी में 1 से 2 इंच गहराई में बो दें. नियमित पानी और पर्याप्त धूप मिलने पर कुछ ही हफ्तों में अंकुर निकल सकते हैं. इस तरह आप अपने घर या बगीचे में जामुन का पेड़ तैयार कर सकते हैं.
बच्चों के क्राफ्ट और सजावट में भी उपयोगी
सूखे जामुन के बीजों को रंगकर बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट गतिविधियों, हैंडमेड जूलरी, की-चेन और वॉल हैंगिंग बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है. यह न सिर्फ रचनात्मकता बढ़ाता है बल्कि बेकार समझी जाने वाली चीजों का बेहतर उपयोग भी सिखाता है.
प्राकृतिक खाद बनाने में भी निभाते हैं अहम भूमिका
जामुन के बीजों को जैविक कचरे के साथ कंपोस्ट पिट में डाला जा सकता है. हालांकि इन्हें गलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे-धीरे ये पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर प्राकृतिक खाद का हिस्सा बन जाते हैं. इससे घर का गीला कचरा भी कम होता है और पर्यावरण को भी फायदा मिलता है.
पाउडर बनाकर कई तरह से करें इस्तेमाल
जामुन के बीजों को अच्छी तरह धोकर 5 से 7 दिन तक धूप में सुखाएं. इसके बाद हल्का भूनकर पीस लें और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें. इस पाउडर का इस्तेमाल हर्बल ड्रिंक, फेस पैक और कुछ पारंपरिक घरेलू उपायों में किया जा सकता है. हालांकि किसी बीमारी के इलाज या स्वास्थ्य लाभ के उद्देश्य से इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.