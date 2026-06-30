सिर्फ 2 महीने मिलता है ये बैंगनी फल! शुगर, बीपी और लीवर के लिए माना जाता है वरदान, जानिए इसके बड़े फायदे

jamun ke fayde: गर्मियों और मानसून के मौसम में बाजार में आम, लीची और कई दूसरे फल दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसा फल भी आता है जो स्वाद के साथ सेहत का खजाना माना जाता है. जामुन केवल करीब दो महीने के लिए बाजार में उपलब्ध रहता है, लेकिन इसके फायदे पूरे साल चर्चा में रहते हैं. विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर जामुन ब्लड शुगर, पाचन, लीवर, बीपी और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं जामुन से जुड़ी खास बातें फोटो गैलरी में.