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सिर्फ 2 महीने मिलता है ये बैंगनी फल! शुगर, बीपी और लीवर के लिए माना जाता है वरदान, जानिए इसके बड़े फायदे

jamun ke fayde: गर्मियों और मानसून के मौसम में बाजार में आम, लीची और कई दूसरे फल दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसा फल भी आता है जो स्वाद के साथ सेहत का खजाना माना जाता है. जामुन केवल करीब दो महीने के लिए बाजार में उपलब्ध रहता है, लेकिन इसके फायदे पूरे साल चर्चा में रहते हैं. विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर जामुन ब्लड शुगर, पाचन, लीवर, बीपी और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद माना जाता है. आइए जानते हैं जामुन से जुड़ी खास बातें फोटो गैलरी में.


By: Ranjana Sharma | Published: June 30, 2026 5:58:06 PM IST

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सिर्फ 2 महीने मिलता है जामुन

जामुन एक ऐसा मौसमी फल है जो पूरे साल बाजार में उपलब्ध नहीं रहता. यह मुख्य रूप से गर्मियों के अंत और मानसून की शुरुआत में करीब दो महीने तक मिलता है. यही वजह है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके मौसम में इसका सेवन करने की सलाह देते हैं ताकि शरीर को इसके प्राकृतिक पोषक तत्वों का लाभ मिल सके.

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पोषक तत्वों का खजाना है जामुन

जामुन में विटामिन-सी, फाइबर, पोटैशियम, आयरन और एंथोसायनिन जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर को पोषण देने के साथ-साथ कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में भी मदद कर सकते हैं. यही कारण है कि इसे एक हेल्दी मौसमी फल माना जाता है.

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ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार

मेडिकल रिपोर्ट्स और कई अध्ययनों के अनुसार जामुन में मौजूद प्राकृतिक तत्व ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में सहायक हो सकते हैं. जामुन और इसके बीजों में पाए जाने वाले कुछ यौगिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. हालांकि इसे डायबिटीज की दवा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए.

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पाचन तंत्र को रखता है बेहतर

जामुन में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. फाइबर आंतों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने, पाचन सुधारने और पेट साफ रखने में मदद करता है. नियमित और सीमित मात्रा में जामुन का सेवन पाचन से जुड़ी सामान्य समस्याओं को कम करने में सहायक माना जाता है.

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क्यों खास है इसका बैंगनी रंग?

जामुन का गहरा बैंगनी रंग एंथोसायनिन नामक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की वजह से होता है. यह तत्व शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है. विशेषज्ञों के अनुसार यही तत्व जामुन को कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में अहम भूमिका निभाता है.

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बीपी और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

जामुन में मौजूद पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं. इसके साथ ही यह ब्लड सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है. इसलिए सीमित मात्रा में जामुन का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी माना जाता है.

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लीवर और इम्यूनिटी को मिलता है सपोर्ट

विटामिन-सी और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर जामुन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है. मेडिकल रिपोर्ट्स के अनुसार इसका सेवन लीवर की सामान्य कार्यप्रणाली को भी सपोर्ट कर सकता है और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान देता है.

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वजन घटाने वालों के लिए भी है अच्छा विकल्प

जामुन में कैलोरी कम और फाइबर ज्यादा मात्रा में होता है. इसे खाने के बाद लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है, जिससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम होती है. यही वजह है कि वजन कम करने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी जामुन को एक अच्छा मौसमी फल माना जाता है.

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benefits of jamunjamun ke fayde
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