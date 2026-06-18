Jamun Benefits: डायबिटीज से लेकर दिल की सेहत तक, इन बीमारियों के लिए संजीवनी है जामुन; कहा जाता है कमजोर इम्यूनिटी का दुश्मन

Jamun Benefits: बारिश का मौसम आते ही बाजारों में गहरे बैंगनी रंग का जामुन दिखाई देने लगता है. यह छोटा सा फल सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद में जामुन को औषधीय गुणों का खजाना बताया गया है. इसमें विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं. आइए जानते हैं जामुन खाने के 7 बड़े फायदे.