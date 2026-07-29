कभी बॉल टेंपरिंग, कभी लड़ाई… जेम्स एंडरसन से जुड़े 5 बड़े विवाद, जिससे उनके करियर पर लगा दाग!

कभी बॉल टेंपरिंग, कभी लड़ाई… जेम्स एंडरसन से जुड़े 5 बड़े विवाद, जिससे उनके करियर पर लगा दाग!
James Anderson 5 Biggest Controversy: इंग्लैंड के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन 30 जुलाई को अपना 44वां जन्मदिन मनाएंगे. जेम्स एंडरसन को इंग्लैंड क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिना जाता है. उन्होंने अपने 21 साल से ज्यादा लंबे करियर में 700 से ज्यादा टेस्ट विकेट झटके. जेम्स एंडरसन के नाम वर्ल्ड क्रिकेट में कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं. उनका करियर काफी शानदार रहा है, लेकिन उनसे जुड़े कुछ ऐसे विवाद रहे हैं, जिससे उनके करियर पर दाग लगा. ऐसे में आज हम आपको एंडरसन से जुड़े 5 बड़े विवादों के बारे में बताने जा रहे हैं.
रविंद्र जडेजा के साथ विवाद
जेम्स एंडरसन ने भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा से मैदान पर लड़ाई की थी. यह घटना साल 2014 की है, जब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी. पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन लंच ब्रेक के दौरान एंडरसन और जडेजा के बीच बड़ा विवाद हो गया. एंडरसन ने कथित तौर पर जडेजा को गाली दी और धक्का दिया. वहीं, एंडरसन का कहना था कि पहले उन्हें उकसाया था. हालांकि बाद में एंडरसन ने माना कि उन्होंने जडेजा को गाली और धमकी दी थी.
माइकल क्लार्क को पैड से मारने की कोशिश!
साल 2006-07 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का ऑस्ट्रेलियाई के माइकल क्लार्क से भी विवाद हो गया था. उनके बीच तीखी बहस हुई थी, जो खूब चर्चा में रही थी. जेम्स एंडरसन ने अपनी किताब 'जिमी: माई स्टोरी' में भी इसका जिक्र किया है. इसमें एंडरसन और क्लार्क के बीच कहासुनी के बारे में बताया गया था. किताब में लिखा कि क्लार्क के रवैये से एंडरसन बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेमियन मार्टिन के साथ कुछ ड्रिंक पर नए खिलाड़ी के बारे में चर्चा करते हुए क्लार्क को अपने पैड से मारने की इच्छा व्यक्त की. आगे लिखा कि एंडरसन ने काफी ज्यादा बीयर पी रखी थी और उन्होंने सीधे जाकर पैड से क्लार्क की पिटाई कर दी थी.
बॉल टेंपरिंग में आया नाम
इंग्लिश तेज गेंदबाज एंडरसन का नाम बॉल टेंपरिंग विवाद में भी सामने आ चुका है. साल 2017-18 में इंग्लैंड की टीम एशेज सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी. उस सीरीज के चौथे टेस्ट के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं, जिसमें दावा किया गया कि एंडरसन ने गेंद से छेड़छाड़ की है. इसके बाद मैदानी अंपायरों ने एंडरसन और उनकी टीम के कप्तान से बात की. इतना ही नहीं, साल 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ केपटाउन टेस्ट में भी एंडरसन पर गेंद से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे.
स्टुअर्ट ब्रॉड को बताया था लेस्बियन
जेम्स एंडरसन का इंग्लैंड के ही तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ बड़ा विवाद सामने आया था. एंडरसन ने एक पुराने ट्वीट में अपने साथी स्टुअर्ट ब्रॉड को 15 साल की लेस्बियन बताया था. हालांकि एंडरसन ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया था, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट इंटरनेट पर वायरल हो गया था.
देर रात तक पार्टी
2007 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान जेम्स एंडरसन अपनी गलत हरकतों के कारण चर्चा में आए थे. दरअसल, वह अपने साथी खिलाड़ियों के साथ देर रात तक बीयर पीकर पार्टी करते पकड़े गए थे. बाद में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लेते हुए एंडरसन और अन्य आरोपी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माना लगाया था.
जेम्स एंडरसन का करियर
जेम्स एंडरसन ने 188 टेस्ट मैचों में 26.45 की औसत से 704 विकेट चटकाए. इसके अलावा वनडे में एंडरसन ने 194 मैचों में 269 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं, टी20 इंटरनेशनल में एंडरसन के नाम 19 मैचों में 18 विकेट दर्ज हैं.