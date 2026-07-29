कभी बॉल टेंपरिंग, कभी लड़ाई… जेम्स एंडरसन से जुड़े 5 बड़े विवाद, जिससे उनके करियर पर लगा दाग!

माइकल क्लार्क को पैड से मारने की कोशिश!

साल 2006-07 की एशेज सीरीज में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का ऑस्ट्रेलियाई के माइकल क्लार्क से भी विवाद हो गया था. उनके बीच तीखी बहस हुई थी, जो खूब चर्चा में रही थी. जेम्स एंडरसन ने अपनी किताब 'जिमी: माई स्टोरी' में भी इसका जिक्र किया है. इसमें एंडरसन और क्लार्क के बीच कहासुनी के बारे में बताया गया था. किताब में लिखा कि क्लार्क के रवैये से एंडरसन बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज डेमियन मार्टिन के साथ कुछ ड्रिंक पर नए खिलाड़ी के बारे में चर्चा करते हुए क्लार्क को अपने पैड से मारने की इच्छा व्यक्त की. आगे लिखा कि एंडरसन ने काफी ज्यादा बीयर पी रखी थी और उन्होंने सीधे जाकर पैड से क्लार्क की पिटाई कर दी थी.