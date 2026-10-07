कभी सुनहरा, कभी नीला तो कभी लाल… भारत का वो रहस्यमयी किला, जो दिनभर में बदलता है अपना रंग! आखिर क्या है इसका राज़?
Jaisalmer Fort Mystery: भारत के इतिहास पर नज़र डालें, तो हमें कई ऐतिहासिक किले मिलते हैं. इन किलों को सदियों से संभालकर रखा गया है, जो एक समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत को दिखाते हैं. कुछ किले अपनी खासियतों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें एक किला समय के साथ रंग बदलता है.
कौन सा किला रंग बदलता है?
राजस्थान में थार रेगिस्तान के बीच में मौजूद, जैसलमेर किला भारत की ऐतिहासिक विरासतों में से एक है, जो प्रकृति और आर्किटेक्चर के अपने अनोखे बैलेंस के लिए जाना जाता है. इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. किले की सबसे खास बात समय के साथ इसका रंग बदलना है, जो इसे दुनिया भर में एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाता है.
जैसलमेर किला अपना रंग क्यों बदलता है?
जैसलमेर किला आम पत्थर से नहीं बना है. इसे बनाने में लोकल पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया था. ये पत्थर सूरज की रोशनी के एंगल और तेज़ी के आधार पर दिन भर रंग बदलते दिखते हैं.
सुबह जैसलमेर किला कैसा दिखता है?
जब सुबह सूरज की पहली किरणें किले की दीवारों और बुर्जों पर पड़ती हैं, तो यह हल्का केसरिया और लाल दिखाई देता है.
दोपहर में जैसलमेर किला कैसा दिखता है?
चमकती दोपहर में, जब सूरज सीधे सिर के ऊपर होता है, तो यह पीला बलुआ पत्थर चमकदार सुनहरे रंग में बदल जाता है. ऐसा लगता है जैसे रेत के टीलों के बीच एक बड़ा सुनहरा महल खड़ा हो.
शाम को जैसलमेर किला कैसा दिखता है?
जब डूबते सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो इसका रंग शहद और भूरा-सुनहरा हो जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है.
जैसलमेर किले का इतिहास क्या है?
किले के बनने की बात करें तो, इसे 1156 AD में भाटी राजपूत शासक राव जैसल ने बनवाया था. उन्हीं के नाम पर शहर का नाम 'जैसलमेर' रखा गया. इस किले की एक और खास बात यह है कि इसे बिना गारे, चूने या सीमेंट के बनाया गया था; इसके बजाय, पत्थरों को खास खांचों का इस्तेमाल करके एक साथ जोड़ा गया था.
दुनिया का इकलौता लिविंग फोर्ट
यह दुनिया के कुछ ही 'लिविंग फोर्ट्स' में से एक है. आज भी जैसलमेर शहर की लगभग एक चौथाई आबादी इसी किले में रहती है. इसके अंदर घर, दुकानें, पुराने जैन मंदिर और एक हैंडीक्राफ्ट मार्केट हैं.