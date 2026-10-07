कभी सुनहरा, कभी नीला तो कभी लाल… भारत का वो रहस्यमयी किला, जो दिनभर में बदलता है अपना रंग! आखिर क्या है इसका राज़?

कौन सा किला रंग बदलता है?

राजस्थान में थार रेगिस्तान के बीच में मौजूद, जैसलमेर किला भारत की ऐतिहासिक विरासतों में से एक है, जो प्रकृति और आर्किटेक्चर के अपने अनोखे बैलेंस के लिए जाना जाता है. इसे सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. किले की सबसे खास बात समय के साथ इसका रंग बदलना है, जो इसे दुनिया भर में एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाता है.